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Londres, 16 nov (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó este lunes, en un discurso sobre política exterior, que su país "colaborará" con Israel para promover la paz y la seguridad en Oriente Medio, avisó de que no se puede permitir que Irán obtenga un arma nuclear y resaltó la nueva relación que busca con la UE.

El líder laborista expuso a grandes rasgos la política exterior de su Gobierno en el Ayuntamiento de la City de Londres (centro financiero), en el que abordó -como fue adelantado esta mañana- el vínculo con la UE antes de la cumbre del día 20 en Bruselas.

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Sobre Oriente Medio, Burnham resaltó que trabajará con todos los aliados de la región "para promover la paz y la seguridad", lo que incluye "colaborar con el nuevo Gobierno israelí, siempre y cuando se ponga fin a la violencia, se detenga la construcción de asentamientos en territorio palestino y permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza en las cantidades necesarias".

Respecto a Irán, dijo que no se puede permitir que obtenga un arma nuclear "ni que masacre a su propia población y amenace a la región sin control alguno", pero avanzó que no se puede permitir que el conflicto continúe "indefinidamente", ya que provoca que los precios de la energía se disparen, afectando al ciudadano de a pie.

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"Por ello, estamos trabajando para apoyar a los mediadores a fin de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, reabra el estrecho de Ormuz e impida que Irán desarrolle un arma nuclear", subrayó.

En su intervención, Burnham reiteró el apoyo británico a Ucrania, que considera implica también defender los intereses británicos.

"Si la agresión rusa no se frena a las puertas de Europa, no pasará mucho tiempo antes de que tengamos que enfrentarnos a ella de manera más directa", explicó el primer ministro, que resaltó el beneficio de trabajar con Ucrania debido a los avances militares y tecnológicos que los ucranianos están realizando.

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Como ya adelantó esta mañana el Gobierno, el líder laborista consideró que un nuevo acuerdo con la UE debe servir para mejorar la calidad de vida de las comunidades tradicionalmente olvidadas por el Ejecutivo central.

Un nuevo pacto debe superar la llamada "prueba de Makerfield", en referencia a su circunscripción electoral del noreste de Inglaterra, una zona que durante años sufrió una fuerte desinversión.

Según este principio, ninguna medida del gobierno debe seguir adelante a menos que demuestre un beneficio directo para comunidades pos-industriales y tradicionalmente olvidadas por Londres.

En su discurso, Burnham argumentó que el acuerdo pos-Brexit, alcanzado bajo el mandato del conservador Boris Johnson tras la salida británica de la UE en 2020, "no ha funcionado".

"Es como el cuento del traje nuevo del emperador: nadie se atreve a decir la verdad evidente. Pues bien, yo lo digo tal como lo veo. Y, para ser franco, el emperador no lleva nada puesto. El Brexit que nos dieron no ha funcionado. Hemos perdido más de lo que hemos ganado", subrayó Burnham en su intervención.

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No obstante, se mostró determinado a no superar las "líneas rojas" contenidas en el programa electoral del laborismo, con el que el partido ganó las elecciones generales de 2024.

Esto implica que no habrá un retorno al mercado único, a la unión aduanera ni a la libre circulación, pero Burnham ha manifestado su intención de explorar opciones para la relación a largo plazo del Reino Unido con el bloque, una cuestión sobre la que, en última instancia, decidirían los votantes.

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En la cumbre del día 20 en Bruselas entre la UE y el Reino Unido, las dos partes esperan abordar, entre otras cosas, la eliminación de la mayor parte de los controles fronterizos, certificados y trámites aduaneros para el comercio de alimentos, animales y productos vegetales, así como la movilidad juvenil que permitiría a los jóvenes vivir, estudiar, trabajar o hacer voluntariado en el otro territorio durante un periodo de tiempo. EFE