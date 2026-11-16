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La aerolínea estadounidense United Airlines ha informado este lunes de una "caída general del sistema" y de que trabaja ya para "recuperar lo antes posible el funcionamiento" apenas tres días después de un fallo de comunicaciones en el control aéreo que obligó a cancelar más de 9.200 vuelos en Estados Unidos.

"Pedimos disculpas sinceras por los inconvenientes. Estamos al tanto de la caída general del sistema y nuestros equipos están trabajando duro para recuperar lo antes posible el funcionamiento", ha indicado la compalía en respuesta a un mensaje publicado en redes sociales por una usuaria.

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"Valroamos su paciencia mientras trabajamos en ello. Por favor, quede pendiente de las nuevas informaciones y atenta al estado de su vuelo a través de la aplicación de United o en http://united.com", ha añadido.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha informado de que el espacio aéreo está recuperando la normalidad este lunes tras el fallo en la comunicación de los controles aéreos. De los 9.200 vuelos cancelados el viernes se pasó a casi 6.700 cancelaciones el sábado y 1.600 el domingo.

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Las autoridades federales estadounidenses responsabilizan del fallo a la empresa concesionaria L3Harris y lo relacionan con una intervención en Arizona para reemplazar un cableado de cobre por uno de fibra. Además apuntan a un "rúter defectuoso" que anegó con datos otros rúteres de la red de control de tráfico aéreo con miles de intentos de conexión, lo que provocó un colapso del sistema. Los controladores aéreos dejaron de poder comunicarse con los aviones y de recibir los datos de radar.