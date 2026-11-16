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San José, 16 nov (EFE).- El periodista costarricense Camilo Rodríguez, que denunciaba casos de narcotráfico en sus redes sociales, fue asesinado este lunes mientras conducía su vehículo, aparentemente por sicarios que se desplazan en una motocicleta.

Los medios locales confirmaron que la persona fallecida es el periodista y escritor Camilo Rodríguez, mientras que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el caso se encuentra en investigación para tratar de dar con los responsables del crimen.

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El hecho ocurrió en la localidad de San Miguel de Santo Domingo, provincia de Heredia (centro), cuando la víctima conducía su vehículo y fue atacado a balazos, aparentemente por dos sicarios en motocicleta. EFE