Exdiplomáticos alertan de un deterioro de la política exterior de Colombia en cien días

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Bogotá, 16 nov (EFE).- Un grupo de exministros, exviceministros y exembajadores colombianos denunció este lunes lo que considera un retroceso en la política exterior del país durante los primeros cien días del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

En un comunicado titulado 'Colombia: Cien días de retrocesos en política exterior', los firmantes denunciaron que De La Espriella ha ejercido su mandato "subordinando al país a los intereses políticos y económicos de la administración Trump", así como los cambios en las posiciones diplomáticas que Colombia había mantenido durante las últimas décadas.

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Entre los principales cuestionamientos mencionaron el ingreso del país al Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para reforzar la cooperación contra el narcotráfico y las organizaciones criminales, la autorización de ejercicios militares con tropas estadounidenses en territorio colombiano y la firma de acuerdos que, según sostienen, comprometen la soberanía nacional sobre recursos estratégicos.

También criticaron el traslado de la embajada colombiana en Israel a Jerusalén, el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y el retiro de la intervención de Colombia en el proceso que Sudáfrica mantiene contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la guerra contra Gaza.

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Los exdiplomáticos consideran que la llamada 'patria milagro', lema de Gobierno de De la Espriella, "cierra las posibilidades de diálogo para superar los conflictos armados y debilita la implementación del Acuerdo de Paz de 2016".

En materia ambiental, cuestionaron el regreso a la aspersión de cultivos ilícitos con sustancias químicas, la reactivación de la exploración petrolera, la asignación de nuevos bloques y la autorización del frácking, al considerar que estas medidas ponen en riesgo el liderazgo colombiano en biodiversidad y transición energética.

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El documento también critica el cierre de embajadas recientemente abiertas en África y el Caribe, la eliminación de representaciones diplomáticas y la transformación de estas oficinas en "unidades de negocios".

Entre los firmantes figuran exministros de Gustavo Petro (2022-2026) como el excanciller Luis Gilberto Murillo, laexviceministra de Asuntos Multilaterales Elizabeth Taylor Jay, el exvicecanciller Jorge Rojas Rodríguez y antiguos embajadores en países como Estados Unidos, España, Francia, República Dominicana, Costa Rica, Bélgica, Turquía y Brasil.

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Los exfuncionarios anunciaron además la creación de un Observatorio Progresista de Política Exterior para hacer seguimiento a las relaciones internacionales de Colombia desde una perspectiva basada en el derecho internacional, el multilateralismo, la defensa de la paz y los derechos humanos. EFE