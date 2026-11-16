Warsh (Fed) admite que la Fed prepara respuestas si la IA destruye empleo o no da la rentabilidad esperada

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El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Kevin Warsh, ha indicado que el banco central estadounidense ha comenzado a evaluar mecanismos de contingencia en caso de que la evolución de la inteligencia artificial pueda provocar efectos dañinos para la economía como pérdida de empleos o una decepción inversora por una rentabilidad insuficiente de la IA.

"Conviene considerar la variedad de resultados económicos que podríamos observar en los próximos años, dependiendo de la evolución de la 'superinteligencia' --denominación del Gobierno de EEUU para la IA--. El personal de la Junta ha comenzado a evaluar diversas contingencias, aplicando marcos estilizados basados en modelos para generar escenarios", ha explicado Kevin Warsh en una conferencia de la entidad en San Francisco.

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En este sentido, el 'guardián del dólar' ha advertido de resultados "menos positivos", como una "importante" disrupción en el mercado laboral, y ha detallado que algunos empleos podrían desaparecer en lugar de ser complementados por la tecnología.

A pesar de esta situación, el presidente de la Fed ha sostenido que el producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos continuaría creciendo por encima de la media, aunque con una tasa de desempleo alejada del pleno empleo, una de las dos patas del doble mandato del instituto emisor, junto con el control de la inflación.

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Warsh ha mencionado también que la inversión en el sector de la IA puede "decepcionar". "Tras importantes inversiones de capital y ganancias en bolsa, la rentabilidad esperada podría disminuir y las valoraciones de las acciones podrían caer, lo que provocaría una desaceleración económica y un aumento más notable del desempleo. Con el tiempo, la economía se recuperaría, pero sin las ganancias de productividad", ha declarado.

No obstante, ha dejado claro que estos posibles escenarios no son pronósticos ni predicciones, sino marcos ilustrativos que permitirán a la Fed contar con un mayor abanico de herramientas para enfrentarse a ellos en caso de ocurrir.

"Mis colegas de la Reserva Federal y yo no estamos en esta conferencia como futuristas para especular sobre cada nuevo rumbo que pueda tomar la tecnología. Y, desde luego, no estamos aquí para hacer predicciones. No podemos conocer el futuro y no deberíamos pretender lo contrario. Nuestro trabajo consiste en prepararnos para lo que venga. Esto implica la planificación de contingencias, algo que cobra aún más importancia cuando el mundo cambia tan rápido", ha aseverado.

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Por último, Warsh ha defendido su postura sobre el liderazgo estadounidense "en una época tan llena de desafíos y posibilidades", en línea con los postulados ya anteriormente planteados sobre la importancia de la IA para la productividad y la actividad económica en la mayor economía del mundo.