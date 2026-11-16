La UE insiste en el alto el fuego en Ucrania antes de hablar de la arquitectura de seguridad

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Bruselas, 16 nov (EFE).- Los países de la Unión Europea (UE) insistieron este lunes en dar prioridad a un alto el fuego en Ucrania antes de hablar de cuestiones como la arquitectura de seguridad en el continente, de cara a próximas negociaciones de paz en las que espera participar.

Los ministros de Exteriores comunitarios abordaron en un Consejo en Bruselas el contenido que quieren dar a su participación en esas conversaciones, que Estados Unidos ve garantizada pese a la ambigüedad de Moscú sobre esa posibilidad, después de haber logrado consensuar qué representación enviarían.

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"El alto el fuego debe ser una prioridad y, después, el acuerdo de paz (...) solo entonces podremos debatir cualquier otra cuestión", declaró la alta representante de la UE para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa al término del Consejo.

La política estonia dijo que "los ministros han sido muy claros hoy. No necesitamos una nueva arquitectura de seguridad. Necesitamos restablecer la que ya tenemos. Rusia ha incumplido todos los tratados que la sustentan".

Kallas explicó que las exigencias de Rusia "siguen siendo maximalistas": "Moscú quiere desmembrar Ucrania, hacer retroceder a la OTAN y ejercer un veto sobre la seguridad europea, y todas esas cosas son inaceptables desde el principio. En 2021, las exigencias de Rusia fueron un pretexto para la guerra. En 2026, son un pretexto para mantener la guerra", resumió.

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Mientras, recordó que algunas de las exigencias de Europa hacia Moscú incluyen que se respete la soberanía, independencia, integridad territorial y el derecho de Ucrania a elegir sus propias alianzas.

"No puede haber ningún reconocimiento legal de los territorios ucranianos ocupados. Rusia debe rendir cuentas por los crímenes de guerra y pagar por la destrucción que ha causado. Los niños deportados de Ucrania deben regresar a sus hogares. Deben cesar el sabotaje y los ciberataques rusos en toda Europa", enfatizó.

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En paralelo, Kallas insistió en su idoneidad para representar a la UE en las negociaciones de paz sobre Ucrania.

"Sigo respetando los tratados. Sacad los tratados y leedlos. ¿Quién se ocupa de las cuestiones de seguridad y política exterior? Por eso siempre les decimos a nuestros socios: 'el Estado de derecho, el Estado de derecho'; y, de hecho, en Europa, el Estado de derecho son los tratados, y eso es lo que dicen", declaró.

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El pasado viernes, en una cumbre informal en Dublín, los líderes de los Veintisiete descartaron un representante único en futuras negociaciones entre Ucrania y Rusia, que organiza Estados Unidos.

En su lugar, optaron por enviar a los encuentros, que por el momento se realizan a nivel de asesores de seguridad nacional, a un equipo con representantes de los países del E5 (Alemania, Francia, Italia, Polonia y el Reino Unido), además de la Comisión y el Consejo europeos.

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"Me mantengo firme en mis palabras y estoy dispuesta a desempeñar también esta labor (...) como también dije en Dublín; los líderes siempre pueden tomar decisiones diferentes", comentó.

En cualquier caso, consideró "un alivio" que ya no se hable del formato de representantes europeos en las próximas negociaciones, y consideró que, así, "podemos centrarnos de verdad en el fondo del asunto", como la exigencia de un alto el fuego en primer lugar.

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"Así que creo que hay trabajo para todos", señaló, y aseguró contar con "personal muy cualificado" en el Servicio Europeo de Acción Exterior.

Entre los ministros, quien fue más claro a la hora de pedir un papel para Kallas en esas negociaciones fue el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, que dijo que temió el riesgo de "cacofonía" por haber demasiados representantes.

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Su homologo lituano, Kęstutis Budrys, defendió que la UE "hable con una voz" y que Rusia no tenga veto: "No necesitamos otra estructura de seguridad europea: una Europa fuerte, un fuerte vínculo transatlántico. Tenemos unas reglas, el problema es que Rusia las está rompiendo", opinó.

Para mantener la presión sobre Moscú, los ministros incluyeron hoy a más de 140 personas y entidades en la lista negra en relación con la 'flota fantasma' y el sector financiero y petrolero ruso.

La UE espera presentar el vigésimo segundo paquete de sanciones contra Rusia "en los próximos días", dijo Kallas, que agregó que hoy los ministros hicieron "un firme llamamiento" para endurecer las políticas de visados e impedir que los deportistas rusos compitan en eventos deportivos que se celebren en la Unión.

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