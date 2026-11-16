Costa avisa de que frenar el impulso de ampliación dañaría la credibilidad de la UE y expectativas de ciudadanos

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El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha defendido este lunes la ampliación del bloque como una prioridad "estratégica" en tanto que "inversión geopolítica", por lo que ha avisado de que frenar el impulso positivo de candidatos como Moldavia, Ucrania y otros países de los Balcanes dañaría tanto la credibilida de la Unión como las expectativas de los ciudadanos.

"Alentamos firmemente este progreso e instamos a todas las partes a mantenerlo. Perder este impulso menoscabaría las expectativas de los ciudadanos y pondría en peligro nuestro futuro común, ha expresado el ex primer ministro socialista en su intervención durante el Foro de Ampliación celebrado en Bruselas.

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De este modo, Costa ha pedido que la credibilidad del proceso y las promesas hechas a los ciudadanos sean "principios rectores", al tiempo que se ha mostrado "plenamente convencido" de que el futuro de estos países en la senda del proyecto europeo "reside en la Unión Europea.

"En el incierto mundo actual, la ampliación sigue cumpliendo el mismo propósito: fortalecer a Europa como actor geopolítico, potencia económica resiliente y agente de paz. Una política de ampliación creíble hace que Europa sea más segura, más competitiva y más resiliente, que ofrece esperanza a la ciudadanía y nuevas oportunidades a las empresas", ha argumentado Costa.

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En todo caso, el político europeo ha subrayado que el procesos de adhesión debe "seguir siendo justo, coherente y basado en el mérito" de los países aspirantes; al tiempo que ha recordado que la entrada en el club comunitario no depende únicamente de "armonizar legislación e instituciones", sino también de "generar confianza, resolver las disputas por la vía diplomática y de buena fe y crear un futuro en el que la cooperación sustituya a la desconfianza y las divisiones".

De este modo, ha dicho, la aspiración a unirse a la Unión Europea "debe contribuir a superar los resentimientos históricos, rechazar la retórica nacionalista y alentar a los países a avanzar hacia una cooperación genuina". "Superar el legado del pasado es un requisito fundamental para la integración en la Unión Europea", ha remachado.

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