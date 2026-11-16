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España se suma a la iniciativa para elevar el 35% el peso de la electricidad pero de la mano de las renovables

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España se ha sumado a la iniciativa para elevar el 35% el peso de la electricidad en el consumo energético mundial en 2035, según ha anunciado la vicepresidente segunda y Ministra de Transición Energética y Reto Demográfico, Sara Aagesen, desde la cumbre del Cllma de Antalya (Turquía). Aagensen ha apuntado, además, la necesidad de que esa electrificacion llegue "de la mano de las renovables".

El anuncio se enmarca en el Compromiso Global de Electrificación '35 para el 35', una iniciativa que busca aumentar del 23% al 35% la cuota de la electricidad en el consumo final de energía mundial para 2035 anunciado en el marco de la COP31.

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"España apoya para que esa electrificación venga de la mano de renovables; consideramos que es importante electrificar, pero siempre y cuando consigamos descarbonizar", ha argumentado Aagesen.

En estes sentido, la vicepresidenta ha recordado que en 2024 España ha permitido un ahorro de 14.000 millones en el contexto europeo gracias al peso de las renovables. "Queremos contar esa historia de éxito", ha argumentado Aagesen, quien ha insistido en la apuesta del ejecutivo del "abandono progresivo de los combustibles fósicos y de trabajar con el resto de los países desde el diálogo y la cooperación".

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