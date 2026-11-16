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El Crystal Palace nombra a Thomas Frank como relevo del destituido Pierre Sage

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El Crystal Palace inglés ha apostado por Thomas Frank con el objetivo de remontar en la clasificación de la Premier League, tras el nombramiento del entrenador danés con un contrato que se extiende hasta el verano de 2029.

De este modo, Frank vuelve a los banquillos en la máxima competición de Inglaterra tras una dura etapa de ocho meses al frente del Tottenham, al que había llegado tras siete años de éxitos en el Brentford. Su debut será este próximo fin de semana ante el Coventry.

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El Crystal Palace, actual campeón de la Conference League, destituyó al francés Pierre Sage, que fue elegido para sustituir a Olivier Glassner, la semana pasada después de que dos victorias en diez partidos de liga dejaran al club del sur de Londres en la última posición de la Premier durante el parón internacional de noviembre después de un mal inicio, con siete derrotas en diez partidos de la Premier.

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