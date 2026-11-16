Un juez ordena el traslado del expresidente de Paraguay a una cárcel militar

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Un juez de Paraguay ha ordenado este lunes el traslado del expresidente Santiago Peña, detenido por el escándalo en torno a la caída de Ueno Bank, a una prisión militar en la capital del país, Asunción, tras las denuncias sobre presuntos privilegios de los que habría estado gozando el exmandatario en la unidad militar en la que lleva recluido desde el pasado 6 de noviembre.

El magistrado Osmar Legal ha ordenado el "inmediato traslado" de Peña a la cárcel militar de Viñas Cue desde el Regimiento Escolta Presidencial (REP), según un documento dirigido al Tribunal Supremo Militar.

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Esta decisión, señala en su escrito, busca "garantizar el efectivo cumplimiento de la medida cautelar decretada" contra Peña, cuando un juez le impuso prisión preventiva. Asimismo, Legal ha pedido a las autoridades militares que le envíen "un informe detallado de los protocolos y medidas de seguridad que serán implementados durante la permanencia del citado imputado en dicho establecimiento".

La orden se produce después de se hayan hecho públicas las condiciones de reclusión de Peña, incluida la instalación de un gimnasio con nuevas máquinas y un sistema de climatización dentro del penal, según informa el diario paraguayo 'ABC Color'.

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Este mismo lunes, el actual presidente, Pedro Alliana, ha anunciado la destitución del titular del centro donde hasta ahora permanecía Peña, el coronel José David Dalub. "He ordenado al ministro de Defensa (Óscar González) el cambio del coronel Dayub del REP, recién ahora", ha señalado en rueda de prensa.

Peña está imputado por asociación criminal, lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. En particular, la Fiscalía lo considera líder de una trama que habría operado desde el Banco Central para beneficiar al Grupo Vázquez, vinculado a Ueno Bank.

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El pasado 3 de noviembre, el Banco Central de Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank tras determinar que la entidad bancaria era insolvente, provocando que millones de clientes perdieran sus ahorros y una crisis política que acabó con la destitución de Peña en un juicio político.