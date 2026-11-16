Ministerio israelí pide revocar ciudadanía de activista por acusar a Israel de "genocidio"

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(Añade respuesta de Andrey X)

Jerusalén, 16 nov (EFE).- El ministro israelí de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, Amijái Shikli, solicitó este lunes que se revoque la ciudadanía del famoso activista ruso-israelí Andrey Jerzhanovski, conocido en redes sociales como Andrey X, debido a sus comentarios sobre el "genocidio" cometido por Israel contra los palestinos.

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"La solicitud se produce tras una campaña sistemática llevada a cabo por Jerzhanovski en la red X para deslegitimar a Israel y a sus fuerzas de seguridad, incluidas declaraciones en las que acusa a Israel de genocidio, apartheid y limpieza étnica", se indica en un comunicado del Ministerio.

Jerzhanovski, de 28 años y con más de 800.000 seguidores en Instagram, es hijo y nieto de cineastas y se crió en la ciudad rusa de San Petersburgo. Según el Ministerio de Asuntos de la Diáspora, es un ciudadano israelí desde 2022 cuando emigró de Rusia por temor a la persecución política.

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Desde entonces, documenta la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada, donde vive desde mayo de 2024 en la aldea de Ras Ein al Auya. Cofundó el medio Kompas, que ofrece cobertura en ruso de Cisjordania, y ha sido detenido en varias ocasiones por las fuerzas israelíes.

Según Shikli, Jerzhanovski utiliza su cuenta de X para llevar a cabo una campaña sistemática y de amplio alcance de "deslegitimación" que incluye "engaños, tergiversación de los hechos y la difusión de informaciones falsas y sesgadas contra Israel y sus fuerzas de seguridad".

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"No me quedaré de brazos cruzados ante tales acciones. Por ello, he solicitado al ministro del Interior que tome medidas para revocar su ciudadanía de conformidad con la ley", aseguró.

Andrey respondió hoy al ministro con un mensaje en X, en el que le pidió instaurar "de inmediato" la 'Ley de Retorno' que permita a los refugiados palestinos -hoy en Líbano, Jordania, Siria- y a sus descendientes retornar tras su expulsión en 1948, y en caso de "sobrepoblación", expulsar a Shikli del país.

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"Si eso llegara a provocar una sobrepoblación, podemos revocar la ciudadanía de Amichai Shikli para compensarlo, y subirlo a un avión directo a La Haya (sede de la Corte Penal Internacional, CPI), junto con sus colegas del gobierno", añadió Andrey.

En un caso similar, el pasado septiembre el ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, anunció que trabajaría para revocar la nacionalidad a los directores del documental 'Naza', Yuval Abraham y Rachel Szor, que documenta los sistemas usados por Israel para el asesinato masivo y metódico de civiles en Gaza. EFE

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