Chile y Colombia enfrentan segundo duelo amistoso con cambio de estadio a última hora

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Santiago de Chile, 16 nov (EFE).- Chile recibe a Colombia este martes para un segundo partido amistoso en el que buscará la revancha por la derrota mínima sufrida en Cali el pasado viernes (1-0), con un cambio de escenario a último momento pues el partido se disputará en el Monumental en lugar del Estadio Nacional en Santiago.

La medida se tomó debido a las malas condiciones en las que se encuentra la cancha, luego de que el recinto deportivo albergó en el último mes los conciertos de BTS y Iron Maiden además del cierre de un evento solidario masivo.

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La Roja será local en el estadio capitalino que pertenece al actual campeón de la liga chilena, Colo Colo, un encuentro en el que el equipo del entrenador interino Nicolás Córdova buscará cerrar el año con un triunfo, tras caer por un autogol del defensa Guillermo Maripán en Colombia.

"Se viene analizando la situación desde hace varios días y se esperaba una reacción de la cancha, pero con el pasar de los días el trabajo de los parches tampoco fue óptimo", aseguró Felipe Correa, gerente de selecciones de Chile, sobre la decisión del cambio.

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Ambos equipos aprovechan la ventana internacional para continuar con el trabajo de preparación con miras a la eliminatoria al Mundial de 2030 y a la Copa América de 2028.

Córdova sólo tendrá la baja del lateral Diego Ulloa, que cubrirá llevando a la banda izquierda al jugador del Pisa italiano Felipe Loyola y en el ataque pondrá desde el inicio al tridente ofensivo conformado por los volantes Darío Osorio del Crystal Palace inglés, Lucas Cepeda del español Elche y Maximiliano Gutiérrez del ruso Dinamo Moscú.

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Colombia probará más jugadores en su visita a Chile, con lo cual es probable que el atacante Camilo Mena del polaco Korona Kielce reciba una oportunidad de titular y que el mediocampista del brasileño Palmeiras Jhon Arias juegue un poco más atrás con Gustavo Puerta y Jefferson Lerma.

El lateral Juan Cabal del Juventus italiano también entraría desde el inicio y en el arco debe tener minutos el portero del Independiente del Valle ecuatoriano Aldaír Quintana.

Alineaciones probables:

Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villalba, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez, Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia.

Seleccionador: Nicolás Córdova.

Colombia: Aldaír Quintana; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan Cabal; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Yaser Asprilla, Camilo Mena; y Luis Suárez.

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

Árbitro: el venezolano Jesús Valenzuela.

Estadio: Monumental de Santiago.

Hora: 20.00 local (23.00 GMT). EFE