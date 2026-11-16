Albares ve una "cacofonía" en el "equipo europeo" para negociar la paz de Ucrania y defiende el rol de Kallas

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha lamentado este lunes que le parece que "hay demasiados actores" en el "equipo europeo" compuesto por representantes de cinco países y de las instituciones europeas para las conversaciones de paz sobre Ucrania, y ha reivindicado que la jefa de diplomacia europea, Kaja Kallas, "sin duda" debería estar sentada en las negociaciones.

"Me parece que hay demasiados actores en ese grupo, puede haber una cacofonía, esa no es la forma más eficaz para Europa de trabajar, y al mismo tiempo faltan algunos actores institucionales fundamentales", ha asegurado el ministro en declaraciones a la prensa a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra en Bruselas, en el que se hará balance de la decisión adoptada por los líderes de los Veintisiete la semana pasada en Dublín.

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Albares ha salido en defensa de la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, elegida por los Veintisiete para ser "la voz de Europa" y que, en su opinión, "sin duda alguna tendría que estar" en las conversaciones, que por el momento contarán con representación de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia, además de altos cargos de la Comisión Europea y del Consejo Europeo.

El formato que se ha decidido, ha recordado el jefe de la diplomacia española, es un formato a nivel de asesores de seguridad nacional, si bien ha sostenido que "en algún momento" los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea tendrán que estar involucrados.

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De este modo ha subrayado la importancia de que España también cuente con representación en esas conversaciones de paz, alegando que "no se va a decidir nada" en relación a la seguridad europea y en relación a Europa y Ucrania "sin que España esté sentada en esa mesa y España pueda decidir". "Sobre eso no hay la menor duda", ha sentenciado.

Sus declaraciones llegan después de que los líderes europeos acordaran el pasado viernes, durante la cumbre informal celebrada en Dublín, que Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido, junto a representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, integren el equipo europeo que participará en las conversaciones de paz auspiciadas por Estados Unidos.

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El acuerdo se produjo después de que Kallas reivindicara su papel como interlocutora europea en las negociaciones, en virtud de sus responsabilidades como Alta Representante para Política Exterior, aunque finalmente los dirigentes europeos optaron por una representación más amplia, sin designar a una única persona para hablar en nombre del bloque.