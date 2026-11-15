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Mélenchon gana terreno y el judoka Riner irrumpe en sondeos de las elecciones francesas

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París, 15 nov (EFE).- La ultraderechista Marine Le Pen se mantiene como favorita para la primera vuelta de las presidenciales francesas de 2027, mientras que el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa y referente de la izquierda radical, consolida su segunda posición.

Según un sondeo del instituto Elabe publicado por BFMTV y el diario 'La Tribune Dimanche', Le Pen obtendría entre el 31 % y el 33 % de los votos y Mélenchon al menos un 17 %, dos puntos más que en la encuesta anterior. Su porcentaje subiría hasta el 18,5 % si no concurriesen otros dos candidatos de izquierda.

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El dato más llamativo es el resultado de Teddy Riner, cinco veces campeón olímpico de judo y uno de los deportistas franceses más laureados, que anunció el lunes su intención de presentarse a las presidenciales. En el único escenario en el que fue incluido, junto a varios aspirantes de la derecha y el centro, obtendría un 4,5 %, por delante de dos antiguos primeros ministros, Gabriel Attal y Édouard Philippe.

Raphaël Glucksmann, líder de Place Publique y representante de la izquierda socialdemócrata, se situaría entre el 10,5 % y el 14 %, entre dos y dos puntos y medio menos que en octubre.

También pierde apoyos Gabriel Attal, antiguo primer ministro de Macron y dirigente del partido centrista Renacimiento, que lograría entre el 4 % y el 10 %, según los candidatos presentes en cada escenario.

En la derecha tradicional, el presidente de Los Republicanos, Bruno Retailleau, se movería entre el 4 % y el 9 %, por detrás del alcalde de Cannes, David Lisnard, que alcanzaría hasta el 10,5 % en uno de los escenarios.

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El sondeo también apunta a una ventaja de Le Pen en una eventual segunda vuelta frente a Philippe o Glucksmann. La líder de la Agrupación Nacional se impondría en ambos duelos con un 55 % de los votos, frente al 45 % de sus respectivos rivales.

La encuesta fue realizada entre el 12 y el 13 de noviembre. EFE

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