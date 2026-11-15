Al menos 12 muertos y 18 heridos en un accidente de autobús en el oeste de Irán

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Teherán, 15 nov (EFE).- Al menos 12 personas murieron y otras 18 resultaron heridas al volcar el autobús en el que viajaban en la provincia de Ilam, en el oeste de Irán, según informaron este domingo las autoridades locales.

“Lamentablemente, en este accidente 12 personas han perdido la vida y otras 18 resultaron heridas”, anunció el presidente de la Universidad de Ciencias Médicas de Ilam, Abás Qeisuri, al ofrecer el último balance del accidente ocurrido anoche, según informó la televisión estatal.

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Los heridos fueron trasladados al hospital y que tres de ellos se encuentran en estado grave en la unidad de cuidados intensivos.

El autobús, que transportaba a empleados de la empresa gasística NGL de Dehlorán, volcó mientras circulaba por la carretera secundaria que une la ciudad de Dehlorán con Murmuri, en el sur de la provincia de Ilam, cuyas autoridades declararon un día de luto por las víctimas del accidente.

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El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ordenó movilizar todos los recursos disponibles para atender a los heridos, mientras que las autoridades judiciales abrieron una investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar posibles negligencias.

Los accidentes de tráfico son frecuentes en Irán, donde la siniestralidad vial se encuentra entre las más elevadas del mundo, con una media de unos 20.000 fallecidos al año.

Los expertos atribuyen esta elevada cifra a la falta de seguridad de los vehículos, el incumplimiento de las normas de tráfico por parte de los conductores y las deficientes condiciones de las carreteras. EFE