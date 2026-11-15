Ucrania intensifica sus ataques contra la industria petrolera rusa para presionar a Moscú

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Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 15 nov (EFE).- Ucrania ha intensificado una vez más sus ataques contra la infraestructura petrolera rusa, en un intento por transformar el equilibrio de fuerzas tras la reanudación de las conversaciones trilaterales con Rusia y EE. UU. esta semana en Abu Dabi.

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Tras una pausa antes de las elecciones de medio mandato en EE.UU., en las últimas dos semanas los drones ucranianos han atacado cinco de las mayores refinerías de crudo de Rusia y un nodo importante para el transporte de petróleo en la región de Samara.

Los ataques han vuelto a provocar colas delante de las gasolineras rusas y los analistas ucranianos esperan que la presión fortalezca la posición negociadora de Kiev, a no ser que sus socios occidentales la obliguen de nuevo a detenerlos.

"Las palabras no son suficientes" para convencer a los rusos de que fracasarán en Ucrania, sino que tienen que ir de la mano de "pasos concretos", dijo a EFE Oleksí Mélnik, analista de seguridad internacional del Centro Razumkov de Kiev.

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Si EE. UU. quiere unas negociaciones genuinas, debe "fortalecer las capacidades de Ucrania" y "retirar cualquier restricción a los ataques legítimos contra la retaguardia rusa", salvo que Moscú acceda a un alto el fuego, subrayó el exasesor del Ministerio de Defensa, en un momento en que las conversaciones trilaterales no han producido progresos tangibles.

Los ataques contra la industria del petróleo forman parte de una campaña más amplia, que recientemente ha tomado como blancos un barco militar ruso en el mar Báltico y plantas y aeródromos militares.

Sin embargo, los analistas ven los ataques contra el sector del petróleo como especialmente relevantes, debido al papel del combustible a la hora de financiar la guerra y al impacto para la población rusa.

Si Ucrania logra provocar una crisis de combustible aguda, con un efecto dominó a lo ancho de la economía, Moscú podría regresar a la mesa de negociación con una "posición más constructiva", argumenta Mélnik.

Cada refinería rusa fuera de servicio acerca de forma más efectiva el fin de las muertes civiles que unas negociaciones "eternas", cree el experto en energía Volodímir Omelchenko.

Según sus cálculos, la presión sobre la economía rusa podría alcanzar pronto un punto crítico. "Si los ataques continúan con la misma intensidad, la producción de combustible rusa podría caer por debajo de tres millones de barriles al día en unas dos semanas", escribió en un análisis para el Centro Razumkov.

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Por debajo de ese umbral, a Rusia le resultaría muy difícil mantener su economía y abastecer simultáneamente al ejército, subraya.

Poco después de que Ucrania reanudase sus ataques contra la industria petrolera, el acceso de sus drones a la tecnología Starshield -un programa militar basado en el servicio de internet por satélite de SpaceX, la empresa del magnate Elon Musk- quedó limitado de nuevo sin previo aviso.

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Esto restringió la operabilidad de los drones ya una semana antes de que el presidente Volodímir Zelenski lo confirmara el jueves, dijo a EFE "Leon", un portavoz de la 414ª Brigada de Fuerzas de Sistemas No Tripulados.

La conexión con un dron se vuelve inestable una vez que su velocidad alcanza los 140 km/h y se corta por encima de 160 km/h, aunque esto no influye en la capacidad de la unidad de atacar infraestructuras estratégicas en territorio ruso, subrayó "Leon".

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Sí que crea problemas a la hora de ejecutar ataques de medio alcance contra la logística militar rusa en Crimea y otras zonas ocupadas, aunque no los vuelve inefectivos, dijo.

"Las restricciones se notan sobre todo en la capacidad de proteger las áreas civiles contra ataques rusos", enfatizó "Leon".

Bajo las limitaciones actuales, los drones rusos se desplazan de tres a cuatro veces más rápido que los interceptores ucranianos, de forma que no es posible derribar los que vuelan atravesando la línea del frente hacia ciudades e infraestructuras civiles.

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Los ataques rusos contra la retaguardia ucraniana están volviendo cada vez más difícil la vida para los ciudadanos, sumidos en masivas interrupciones del suministro eléctrico, dijo a EFE desde Kiev Oleksandr Merezhko, jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento.

"No importa lo difíciles que se pongan las cosas, tenemos que perseverar. En el frente es todavía más difícil", subrayó y apuntó que los ucranianos ya pueden valerse de la experiencia de inviernos de guerra anteriores.

Merezhko se hizo eco además de un reciente llamamiento de Zelenski, que pidió apoyo con equipos energéticos de otros socios de Ucrania, más allá de los aliados tradicionales, por ejemplo en América Latina. EFE