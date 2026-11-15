UA: la crisis del ébola en la RDC puede causar "un gran brote a nivel continental"

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Nairobi, 15 nov (EFE).- El director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, advirtió este domingo que la crisis humanitaria, la inseguridad y el desplazamiento de población en el este de la República Democrática del Congo (RDC) pueden derivar en "un gran brote a nivel continental" de ébola.

"Cuando los CDC de África lo declararon el 15 de mayo, vimos de inmediato que era una amenaza regional, e incluso continental", afirmó Kaseya durante una rueda de prensa virtual cuando se cumplieron seis meses desde que se declaró el brote.

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Según detalló Kaseya, las condiciones que observó durante su visita a la provincia nororiental de Ituri —epicentro de la epidemia— representan un caldo de cultivo para la expansión del virus fuera de las fronteras nacionales.

"Este brote, tal como lo vi cuando visité Ituri —una región con inseguridad, con una crisis humanitaria, con personas viviendo en campamentos sin ningún apoyo básico, con un enorme movimiento de población y que además es una zona minera—, sumado a la desconfianza de la comunidad, podía derivar en un gran brote a nivel continental", alertó.

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El director general subrayó que, mientras los países vecinos que detectaron casos importados están logrando contener la transmisión, en la RDC "seguimos en medio de esta lucha" y advirtió a los donantes y socios internacionales que "retrasar la ayuda nos obligaría a pedir más financiación".

En este sentido, destacó la respuesta de Kenia, que ya ha iniciado el periodo de observación de 42 días sin nuevos contagios para ser declarada libre de ébola tras registrar 9 casos confirmados y 2 muertes.

"Cuando tuvimos el primer caso allí vimos que estar bien preparado salva vidas. Si Kenia no hubiera estado bien preparada, hoy no tendría nueve casos confirmados y dos muertes, sino tal vez muchos más", señaló Kaseya, quien también destacó que Nigeria logró frenar la propagación tras confirmar contagios en su territorio.

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El titular de los CDC de África explicó además que el organismo tuvo que dar "la voz de alarma" ante la falta de información financiera compartida por los socios internacionales con el Ejecutivo congoleño, dado que las autoridades locales solo tenían visibilidad sobre 260 millones de dólares frente a los 960 millones solicitados inicialmente a los donantes.

Tras exigir transparencia para evitar la duplicación de esfuerzos, los CDC de África lograron rastrear unos 820 millones de dólares ya entregados a socios —dentro de un paquete total de compromisos de 2.900 millones, de los cuales 1.900 millones están desembolsados o en curso— y anunció que en los próximos días se celebrará una reunión entre el Gobierno y los socios para alinear los fondos aún no ejecutados.

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El último parte del Instituto Nacional de Salud Pública de la RDC, con datos a 13 de noviembre, los contagios ascienden a 11.254 con 5.505 fallecidos y una tasa de letalidad del 48,9 %, mientras que 1.538 pacientes se encuentran bajo aislamiento y otras 3.054 personas se han curado de la enfermedad.

De acuerdo con los datos de los CDC de África, el 80 % de los nuevos contagios en la RDC se detectan fuera de los sistemas de vigilancia sanitaria y alrededor del 65 % de los pacientes muere en sus hogares o comunidades sin llegar a ingresar a un centro de tratamiento especializado.

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Este brote, perteneciente a la cepa Bundibugyo, es el más mortífero de los 17 ocurridos en la historia de la RDC —donde ya han fallecido al menos 74 trabajadores sanitarios y otros 445 se han contagiado— y amenaza con superar los más de 11.000 muertos que dejó la epidemia de África Occidental entre 2014 y 2016.

"El mundo debe aprender a convivir con las enfermedades. Pero para evitar que una enfermedad se convierta en un brote y más tarde en una pandemia, hay que fortalecer el sistema de salud", concluyó Kaseya. EFE