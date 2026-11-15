Cientos de miles de personas se manifiestan en Praga por la independencia de los medios públicos

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Unas 400.000 personas, según los convocantes, han salido este domingo a la explanada de Letná de Praga para denunciar la intención del Gobierno de reemplazar el pago de licencia para recibir las emisiones de los medios públicos por una financiación estatal directa, lo que ha provocado recelos sobre el mantenimiento de su independencia.

La organización Milion chvilek pro demokracii --Un Millón de Momentos por la Democracia-- ha convocado la que es ya la manifestación más multitudinaria desde la independencia checa de 1993.

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Además de rechazar la reforma de los medios de comunicación, los asistentes han mostrado su rechazo a la política judicial, cultural, de seguridad, sanitaria y medioambiental en una protesta que ha transcurrido pacíficamente, según ha confirmado la Policía.

El primer ministro checo, Andrej Babis, ha expresado tras la protesta su respeto por el derecho a la discrepancia, pero ha rechazado los argumentos planteados. "El sistema de financiación cambia. Nadie quiere controlar los medios públicos. Nadie quiere dictarles lo que deben decir y hacer. Nadie quiere nacionalizarlos. Hacemos esto porque el sistema ya está obsoleto y la mayor parte de Europa está siguiendo el mismo camino, y otros países se están sumando", ha afirmado Babis.

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Entre los convocantes hay estudiantes de escuelas de formación profesional superior, institutos y universidades de todo el país. "A menudo oímos que somos demasiado jóvenes, inexpertos y que no tenemos nada que ver con los asuntos públicos. Pero nuestro futuro se decide hoy. Y asumiremos las consecuencias de estas decisiones", ha apuntado Jindra Lavrencíková, organizadora de las protestas estudiantiles en Pardubice.

Durante el acto se han proyectado vídeos de Babis en los que se lo compara con el político comunista Miroslav Stepán. "En los años 80 nos manifestamos contra el comunismo y organizamos manifestaciones con niños checos y con la Carta 77. Hoy nos manifestamos contra lo mismo: contra las mentiras, el odio y la represión de la libertad", ha resaltado una de las firmantes de la histórica declaración, perseguida por el régimen checoslovaco, Eliska Rothová.

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"Quien aspire a usurpar el poder necesita una sociedad atemorizada y confundida. Por eso quieren silenciar a los medios de comunicación libres. Pero los necesitamos. Somos libres y sabemos lo que crea la democracia", ha añadido.

El presidente de la organización convocante, Un Millón de Momentos por la Democracia, Mikulás Minár, ha invitado a los miembros del Gobierno a debatir el próximo 2 de diciembre en el Teatro Svand para debatir con expertos las demandas de los organizadores: retirada del proyecto de ley e inició un diálogo real con los ciudadanos.

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En el acto han participado también personalidades históricas, de la cultura, la música, atletas, empresarios, filántropos, agricultores y ecologistas.

La manifestación concluyó pasadas las 16.30, cuando ya casi había anochecido. Al finalizar, la multitud encendió las luces de sus teléfonos móviles y la cantante Hana Ulrychová y el violinista Pavel Sporcl interpretaron el himno nacional.