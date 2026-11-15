15/11/2026 Huelva.-Sharon Kleinberg presenta en el Festival de Cine 'Soy Mario', una mirada al cuerpo y la masculinidad. La directora Sharon Kleinberg y el productor Jaime Tiktin han presentado este domingo en la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano 'Soy Mario' (México), una mirada íntima sobre el cuerpo, la masculinidad y la posibilidad de reinventarse. CULTURA FESTIVAL DE CINE DE HUELVA

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La directora Sharon Kleinberg y el productor Jaime Tiktin han presentado este domingo en la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano 'Soy Mario' (México), una mirada íntima sobre el cuerpo, la masculinidad y la posibilidad de reinventarse.

Según ha informado la organización del Festival en una nota, la película, que compite por el Colón de Oro en la Sección Oficial, supone el debut de Kleinberg en la dirección y escritura cinematográfica tras más de veinte años dedicada a la interpretación y a la dramaturgia teatral.

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El largometraje cuenta la historia de Mario, que ha construido durante muchos años su vida y su identidad masculina como taxista en la Ciudad de México. Un embarazo inesperado y no deseado fractura su percepción personal y, al mismo tiempo que abre la posibilidad de cumplir su sueño de convertirse en padre, le obliga a enfrentarse a la sociedad que le rodea.

Durante su encuentro con los medios, Sharon Kleinberg ha compartido su satisfacción tras la presentación de la película ante el público onubense. "La experiencia de ayer en el estreno fue hermosa. Salimos muy contentos, con un público muy comprometido y cariñoso", ha señalado la directora, que ha explicado que la historia le despertó la necesidad de llevarla personalmente a la pantalla: "Es mi ópera prima y esta historia me pareció que tenía que contarla yo".

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La cineasta ha explicado que el proyecto nace de la voluntad de dar visibilidad a los hombres trans y explorar su relación con la paternidad, una cuestión que, a su juicio, continúa condicionada por prejuicios sociales.

"Muchas personas trans no forman familias, y los hombres trans que tienen la posibilidad de gestar no lo hacen porque es visto como una transgresión moral y social. Hay censura social y autocensura", ha afirmado Kleinberg, que sitúa en este conflicto uno de los principales motores de la película.

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A través de la experiencia de Mario, 'Soy Mario' aborda las dificultades de construir una identidad propia en un entorno que impone expectativas sobre el cuerpo y los roles de género. La protagonista de esta historia se enfrenta a la decisión de qué hacer ante el embarazo, un conflicto que le obliga a revisar sus deseos, sus convicciones y su lugar en el mundo.

Para Kleinberg, la identidad es una realidad compleja y llena de matices: "Somos quienes somos, el reto es poder manifestarlo, poder expresarnos como somos". En este sentido, ha defendido la valentía que requiere reconocer la propia identidad y reivindicar el derecho a vivirla con libertad.

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La realizadora ha señalado también que su interés por las relaciones humanas y familiares ha sido determinante en la construcción del relato. Desde esta perspectiva, la película busca trascender la historia particular de su protagonista para abrir una reflexión colectiva sobre los prejuicios y los límites que la sociedad establece en torno a la identidad y la paternidad.

"El cine nos da la oportunidad de cambiar las narrativas. Qué queremos de nuestra sociedad", ha reflexionado Kleinberg, que ha reivindicado la necesidad de representar las realidades trans desde una perspectiva humana, alejada de los estereotipos.

La directora ha destacado, además, la importancia de contar con un hombre trans para interpretar al protagonista, una decisión que consideraba fundamental para la autenticidad del proyecto. "El actor es increíble, nunca había actuado antes, pero yo quería un hombre trans para hacer el papel. Y fue maravilloso trabajar con él", ha señalado.

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Por su parte, el productor Jaime Tiktin ha destacado la intensidad del proceso de trabajo junto a Kleinberg, con quien comparte también su vida personal. "Ha sido muy interesante estar 24/7 en esto con tu esposa, porque Sharon es mi esposa además", ha explicado. Tiktin ha subrayado que la película busca interpelar al espectador y cuestionar sus propias ideas y prejuicios: "La intención es picarle los ojos al espectador, hacerle pensar: ¿cuál es mi escala de empatía?".

'Soy Mario' llega a Huelva tras recibir el Maguey del Jurado y el premio Mezcal de Mejor Actor en el Festival Internacional de Guadalajara. Su recorrido internacional incluye también su presencia en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en el Festival de Cine Latino de Nueva York, entre otros certámenes.

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Con esta ópera prima, Sharon Kleinberg propone una reflexión sobre la identidad, la paternidad y la empatía, y reivindica el cine como una herramienta para ampliar las representaciones sociales y abrir nuevas formas de comprender la experiencia humana.