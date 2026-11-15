Trump achaca a la herencia de Biden el "desastre" de la aviación civil

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha responsabilizado a su antecesor, Joe Biden, por el "desastre" de la Administración Federal de Aviación (FAA) que el viernes provocó retrasos y la cancelación de más de 9.000 vuelos durante la jornada del viernes.

"La Administración Biden fue un desastre para la FAA. Todo lo que tocaron fue a peor. Se gastó mucho dinero sin criterio para empeorar un sistema que ya era viejo y fallido", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

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"Tenemos un plan para los sistemas de control de vuelo. Necesitamos que el Congreso apruebe el dinero, ¡rápido! La FAA está haciendo un gran trabajo y está lista", ha añadido.

El sábado las autoridades estadounidenses relacionaron el fallo de comunicación con la empresa contratista de los servicios de comunicación del control aéreo, L3Harris, y con un posible "rúter defectuoso".

La empresa estaba realizando una intervención rutinaria de mantenimiento en una ubicación remota de la Administración Federal de Aviación (FAA) para sustituir las líneas de cobre de décadas de antigüedad por líneas de fibra.

Además, reemplazaron un rúter que anegó con datos otros rúteres de la red de control de tráfico aéreo con miles de intentos de conexión, lo que provocó un colapso del sistema. Los controladores aéreos dejaron de poder comunicarse con los aviones y de recibir los datos de radar.

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La FAA ha despedido unos 400 trabajadores de los 45.000 con los que cuenta en el marco de los recortes impulsados por la Administración Trump desde el polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) que dirigía el milmillonario Elon Musk y la oposición demócrata ha advertido que estos despidos podrían afectar a la seguridad aérea.