Macron apuesta por la francesa Mistral para competir con EEUU y China en IA

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París, 15 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió este domingo reforzar las inversiones europeas en inteligencia artificial (IA) y situó a la empresa francesa Mistral como una de las principales bazas del continente para competir con Estados Unidos y China y garantizar la soberanía tecnológica del continente.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Macron presentó la IA como una oportunidad económica y estratégica para Europa, que, a su juicio, dispone de talento, electricidad y empresas capaces de competir con los grandes actores mundiales, pero necesita invertir más y actuar de forma coordinada.

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"Europa puede estar en la carrera porque tenemos todos los elementos para conseguirlo. Debemos acelerar, invertir y estar unidos", resumió el mandatario.

El presidente destacó especialmente el papel de la empresa francesa Mistral, a la que describió como uno de los pocos actores mundiales capaces de desarrollar los llamados modelos frontera, los más avanzados de inteligencia artificial, y de competir en ese terreno con las compañías estadounidenses y chinas.

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Para mantener esa posición, Macron planteó movilizar unos 50.000 millones de euros en cinco años y alcanzar una capacidad de cálculo de un gigavatio antes de finales de 2028, que permita a Mistral mantenerse en la primera línea del desarrollo de modelos avanzados.

También defendió una estrategia europea para construir centros de datos y reservar parte de su capacidad de cálculo a las empresas del continente, de manera que puedan desarrollar sus modelos sin depender de infraestructuras extranjeras.

El objetivo es extender además el uso de la IA a todos los sectores económicos, desde la sanidad y el transporte hasta la energía y la defensa, para aumentar la productividad.

Macron anunció que Francia y Países Bajos organizarán el próximo 2 de diciembre en París una reunión de responsables políticos y dirigentes tecnológicos, denominada 'Tech Creators' (Creadores Tecnológicos), para impulsar esta estrategia de independencia europea.

El mandatario también defendió avanzar en la regulación de la IA y proteger a los menores de sus posibles riesgos. En particular, reclamó que los modelos destinados a niños y adolescentes sean auditados y certificados antes de ponerse a su disposición. EFE

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