María Zurita actualiza el estado de salud de su madre, la infanta Margarita, tras visitarla en el hospital. María Zurita ha abandonado el Hospital Gregorio Marañón de Madrid tras visitar a su madre, la infanta Margarita, que permanece ingresada por una infección. A su salida, la hija de la duquesa de Soria ha atendido brevemente a la prensa y ha tranquilizado sobre su evolución, asegurando que está respondiendo bien al tratamiento: "Bien, bien, está reaccionando bien al medicamento", ha explicado, dejando claro que, aunque la recuperación será lenta, no hay motivos para alarmarse: "Está saliendo". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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María Zurita ha abandonado el Hospital Gregorio Marañón de Madrid tras visitar a su madre, la infanta Margarita, que permanece ingresada por una infección. A su salida, la hija de la duquesa de Soria ha atendido brevemente a la prensa y ha tranquilizado sobre su evolución, asegurando que está respondiendo bien al tratamiento: "Bien, bien, está reaccionando bien al medicamento", ha explicado, dejando claro que, aunque la recuperación será lenta, no hay motivos para alarmarse: "Está saliendo".

La prima del rey Felipe VI ha reconocido que todavía no saben cuándo podrá recibir el alta hospitalaria, ya que a su madre "le queda todavía un rato". También ha explicado que la infanta se encuentra algo débil: "Está flojita la pobre", ha comentado con naturalidad. Durante su salida, María ha protagonizado además un bonito detalle al comprar un ramo de flores blancas a las puertas del centro hospitalario antes de marcharse.

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Preguntada por la atención médica que está recibiendo su madre, Zurita ha querido poner en valor el sistema sanitario público español: "Tenemos una sanidad pública espectacular", ha afirmado. Además, ha aclarado las informaciones sobre las dificultades de la infanta Margarita para hablar, explicando que fue operada de las cuerdas vocales hace años y que la intervención no tuvo el resultado esperado: "Lleva ya tiempo sin que la entendamos bien, pero bueno, cosas de la vida y de la edad", ha señalado.

Por último, al preguntarle si su tío, el rey emérito don Juan Carlos está al corriente de la situación de su hermana, María ha confirmado que toda la familia está muy pendiente de su evolución: "Sí, están todos muy pendientes, muchas gracias", ha respondido antes de continuar su camino. Unas declaraciones con las que ha querido transmitir tranquilidad sobre el estado de salud de la infanta Margarita, que continúa recuperándose en el hospital madrileño.

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