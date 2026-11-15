Secretario del Tesoro de EEUU pide respuestas a Nvidia y urge a elegir a nuevo CEO externo

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Washington, 15 nov (EFE).- El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó este domingo que Nvidia debe aclarar si eludió deliberadamente las restricciones de exportación de chips y urgió a buscar un líder ajeno a la empresa tras la renuncia de Jensen Huang, en medio del escándalo de infidelidad con una supuesta espía.

Bessent cuestionó en la cadena Fox News si la tecnológica vendía a sabiendas sus chips avanzados a compañías relacionadas con China, en contravención de la prohibición de Washington.

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"¿Cuál era la cultura en Nvidia? ¿Estaban impulsando estas ventas, aparentemente ilícitas, para inflar sus ingresos y beneficios? Necesitamos respuestas del consejo y de sus asesores jurídicos externos en los próximos diez días", dijo.

El alto funcionario indicó que la junta directiva "debe buscar fuera de la empresa" a un nuevo consejero delegado que sustituya a Huang, que dejó el puesto tras revelaciones de varias relaciones extramatrimoniales, una de ellas con Alice Huang, una antigua socia de negocios a la que EE.UU. considera sospechosa de trabajar para el Gobierno chino.

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Jensen Huang también mantuvo una supuesta relación extramatrimonial con una subordinada, alta ejecutiva de su compañía, según reportes de medios. El empresario aceptó responder ante el Congreso por preocupaciones de seguridad nacional.

Poco después de su renuncia, el mandatario estadounidense, Donald Trump, propuso que el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, sustituya a Huang al frente de Nvidia. "Una leyenda reemplaza a una leyenda", escribió en su red, Truth Social.

Trump afirmó después de conversar con él por teléfono que el exCEO está "pasando por un infierno". Legisladores demócratas han cuestionado la cercanía del mandatario con el fundador de Nvidia, vista como uno de los pilares del desarrollo de la inteligencia artificial en EE.UU..

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Bessent señaló este viernes al Departamento de Comercio como el responsable de controlar las exportaciones de tecnologías sensibles y se mostró a favor de incluir a Megaspeed, la empresa con sede en Singapur a la que pertenecía Alice Huang, en la lista de compañías restringidas.

Comercio investigaba si Megaspeed violaba las restricciones estadounidenses sobre la venta de chips avanzados de Nvidia a firmas chinas, pero no la incluyó en la lista de control.

El secretario de esa cartera, Howard Lutnick, aceptó comparecer ante el Congreso para responder sobre este tema. EFE