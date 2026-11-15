República Dominicana abordará crisis de Haití en conferencia internacional en El Salvador

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Santo Domingo, 15 nov (EFE).- La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, viaja este domingo a El Salvador para participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), que se celebrará los próximos lunes y martes, donde abordará asuntos como la crisis de Haití, informó el Gobierno.

En San Salvador, Peña sostendrá hoy mismo una reunión bilateral con el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, en la que tratarán asuntos de interés común para "continuar fortaleciendo" las relaciones de cooperación entre la República Dominicana y El Salvador, agregó la información.

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Mañana, en el acto inaugural, Peña tendrá a su cargo la intervención titulada 'Instituciones sólidas, democracia estable: la experiencia de la República Dominicana y su aporte a la gobernanza regional', indicó en un comunicado la Presidencia.

Durante el CIED la vicepresidenta también abordará "la importancia de la cooperación regional frente a los desafíos compartidos, incluida la situación de seguridad en Haití".

El vicepresidente Ulloa afirmó a comienzos de mes, en una entrevista con EFE en Madrid, que el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, estará en El Salvador el 16 y 17 de noviembre para discutir el futuro del contingente del país centroamericano desplegado en Haití, donde enfrenta a las bandas armadas de su país. EFE

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