OMS: seis meses después, el ébola se expande en la RDC por conflicto y la falta de acceso

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Nairobi, 15 nov (EFE).- El brote de ébola declarado hace seis meses en la República Democrática del Congo (RDC) continúa expandiéndose y ya suma más de 11.200 casos y 5.500 muertes, impulsado por el conflicto armado y las dificultades para acceder a las comunidades más aisladas, advirtió este domingo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según un comunicado difundido por el organismo sanitario de la ONU, pese a los avances alcanzados en la contención del virus -perteneciente a la cepa Bundibugyo— en los epicentros iniciales, cada semana se siguen registrando entre 400 y 500 nuevos contagios y la epidemia se ha extendido ya a 67 zonas de salud en ocho provincias del país.

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Los niños representan más de una cuarta parte de los casos confirmados y un tercio del total de fallecimientos, mientras que siete de cada diez menores de cinco años con diagnóstico confirmado han muerto.

La OMS señaló que el control de contactos sigue por debajo de los objetivos establecidos y que la elevada proporción de muertes ocurridas en las comunidades —que suponen dos tercios de los decesos confirmados— demuestra que las infecciones continúan detectándose demasiado tarde.

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Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), el 80 % de los nuevos contagios se detectan fuera de la vigilancia sanitaria y alrededor del 65 % muere en sus hogares o comunidades sin ser ingresados a un centro de tratamiento especializado.

Además, los recientes casos importados detectados en Kenia y Nigeria evidencian el riesgo persistente de propagación transfronteriza, al tiempo que los retrasos en el pago de salarios al personal sanitario de primera línea generan tensiones y ralentizan las labores de respuesta.

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"La inseguridad sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la respuesta", subrayó la agencia de la ONU, que contabiliza más de 80 ataques contra la atención sanitaria desde el inicio del brote.

La inseguridad se ha agravado con incidentes como el ataque armado el 6 de noviembre en Cantine-Aloya, en la provincia de Kivu del Norte, donde murieron 66 civiles, incluidos tres sanitarios.

Los CDC de África reclamaron el establecimiento de rutas protegidas mediante la colaboración de la misión de la ONU (Monusco), las fuerzas congoleñas y la Unión Africana (UA).

A esta situación se suma que al menos 74 trabajadores sanitarios han fallecido por ébola, mientras que otros 445 se han contagiado desde que se declaró la epidemia.

Pese al complejo panorama, la agencia de la ONU resaltó que la movilización conjunta de casi un centenar de socios humanitarios y sanitarios —bajo el liderazgo del Gobierno congoleño y la coordinación técnica de la OMS y los CDC de África — ha permitido frenar la transmisión rápida en los focos iniciales de otras regiones de la RDC.

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Incluso en Bunia, capital provincial de Ituri y epicentro del brote, los nuevos contagios se han reducido a la mitad y los centros de tratamiento presentan una baja ocupación.

Según la OMS, en estos seis meses, la capacidad diagnóstica pasó de dos a más de veinte laboratorios, se habilitaron cerca de 2.000 camas en 104 centros de tratamiento y tránsito, y alrededor de 3.000 pacientes lograron recuperarse de la enfermedad.

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Para consolidar estos logros, la OMS instó a la comunidad internacional a mantener una financiación rápida y flexible hasta 2027, acompañada de compromiso político y atención a otras crisis paralelas como la inseguridad alimentaria y la desnutrición aguda.

El último parte del Instituto Nacional de Salud Pública de la RDC, con datos al 13 de noviembre, los contagios ascienden a 11.254 con 5.505 fallecidos y una tasa de letalidad del 48,9 %, mientras que 1.538 pacientes se encuentran bajo aislamiento y otras 3.054 personas se han curado de la enfermedad.

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Este es el brote más mortífero de los 17 ocurridos dentro de la RDC y, por su rápido ritmo de contagio, amenaza con rebasar los más de 11.000 muertos que dejó la epidemia de África Occidental entre 2014 y 2016.

aam/vh