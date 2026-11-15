Fresas, tomates, legumbres verdes y frutas tropicales disparan sus precios en el último año

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Las bayas frescas (fresas, fresones, frambuesas, arándanos, moras y grosellas), las hortalizas cultivadas por su fruto (tomates de todo tipo, pepino, calabacín, calabaza, berenjena, pimiento ó maíz dulce, entre otras) y las legumbres verdes (judías y guisantes, habas, tirabeques, soja, pochas frescas y brotes de alfalfa) se encuentran entre los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España en el último año (desde octubre de 2025 a octubre de 2026), con alzas que superan los dos dígitos.

En concreto, según los últimos datos del IPC de octubre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultados por Europa Press, las bayas frescas han subido de precio un 54,2% en el último año, mientras que las hortalizas cultivadas por su fruto se han encarecido un 20,8%, y las legumbres verdes, frescas o refrigeradas, son hoy un 14,5% más caras que en octubre de 2025.

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Destaca también, con alzas de dos dígitos, la subida de precios de las frutas tropicales --aguacates, plátanos, bananas, piñas, mangos, papayas, chirimoyas, dátiles e higos--, que se han encarecido un 12,9%; de las hortalizas de hoja o de tallo --lechuga, escarola, endivias, cogollos, canónigos, alcachofas, acelgas, coliflor o espinacas--, que han subido un 11,1%, y las otras frutas frescas --melones, sandías, kiwis, uvas, granadas, caquis--, hoy un 10,7% más caras que hace un año.

Por su parte, los huevos se han encarecido un 7,1% en el último año, mientras que las patatas y el pescado seco, salado, en salmuera o ahumado presentan alzas superiores al 6%.

Así lo reflejan los últimos datos de las distintas subclases del IPC, que han sufrido algunas modificaciones desde enero de este año por los cambios metodológicos operados en este indicador.

En el otro extremo, entre los productos alimenticios que más se han abaratado el último año destacan el café y sus sucedáneos (-4,5%); chocolate, cacao y derivados (-4,4%); el azúcar de caña y de remolacha (-4,3%), y los cereales (-3,8%).

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En los diez primeros meses del año, los alimentos que más se han encarecido han sido las bayas frescas, que han disparado su precio un 59,1%, seguido de las legumbres verdes (+19,7%); los cítricos frescos (naranjas, limones, limas, mandarinas, pomelos y derivados), que han subido un 15,8%, y las hortalizas cultivadas por su fruto (+14,2%).

Por contra, los alimentos que más se han abaratado entre enero y octubre son los aceites vegetales (-4,2%), azúcar de caña y azúcar de remolacha (-4,1%), cereales (-3,6%) y chocolate, cacao y productos alimenticios a base de cacao (-3,5%).

LOS CÍTRICOS FRESCOS SE ENCARECEN MÁS DE UN 22% EN UN MES

En valores mensuales, las legumbres verdes, frescas o refrigeradas, fueron los alimentos que más recortaron sus precios en octubre respecto al mes anterior, con un descenso del 2,1%.

Le siguen los aceites vegetales (-1,3%); frutas de hueso y frutas de pepita (melocotones, nectarinas, albaricoques, cerezas, ciruelas, paraguayos, manzanas y peras), que bajaron un 1,1%, y el vino de uva (-1%).

En el lado de los ascensos, los productos alimenticios que más elevaron sus precios en octubre respecto al mes anterior fueron los cítricos frescos (+22,5%); las frutas tropicales, dátiles e higos (+15,9%); otras frutas frescas (+15,6%) y las bayas frescas (+6,2%).

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CAMBIOS EN LA CESTA DE LA COMPRA

En enero de este año, el INE cambió el IPC a base 2025. La principal novedad de esta nueva base es la implantación de la nueva clasificación de consumo, de forma que el IPC pasa de 12 a 13 grandes grupos.

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Además, en la nueva base se ha revisado la cesta de la compra, se han actualizado ponderaciones y se han introducido algunas novedades metodológicas.

Así, han entrado al IPC productos como los aguacates y los arándanos, en la alimentación; los refrescos de té y la cerveza con limón, entre las bebidas, y las radiografías en los servicios médicos, mientras que salen otros considerados en desuso, como la corbata y el pañuelo.

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El IPC base 2025 incorpora mejoras en el proceso de recogida y grabación de los precios. Hasta ahora, si en la recogida de los precios se detectaba algún cambio relevante en las características del producto, el ajuste se incorporaba al cálculo del IPC un mes después de haberse producido.

Con el nuevo procedimiento, y gracias a la utilización ya generalizada de dispositivos electrónicos para la recogida de los precios, estos ajustes se incorporan en el mismo mes en que se produce el cambio.

Asimismo, el INE continúa trabajando en el desarrollo de métodos de recolección automatizada de la información, mediante el aprovechamiento de las bases de datos de las empresas (scanner data), la recogida automatizada de Internet (web scraping) y la utilización de medios informáticos en la recolección de precios en los establecimientos, que continuarán su incorporación al cálculo del IPC a lo largo de esta nueva base.

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