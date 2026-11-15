Fallece en España el fundador de la tradicional San Silvestre Vallecana

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Madrid, 15 nov (EFE).- Antonio Sabugueiro, ideólogo y fundador de la San Silvestre Vallecana, que actualmente reúne a más de 40.000 corredores para despedir el año por las calles de Madrid y que es una de las carreras populares con mayor tradición, falleció este domingo a los 94 años.

Sabugueiro, nacido el 26 de junio de 1932 en Ourense (Galicia, noroeste de España), estuvo muy ligado siempre al barrio de Vallecas desde su llegada a Madrid. Fue directivo del Rayo Vallecano, equipo que milita actualmente en la máxima categoría del fútbol español, aunque su gran pasión siempre fue el atletismo.

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La carrera nació de una idea de Sabugueiro junto a sus amigos Carlos Roa y Manolo Fernández en una cafetería del barrio. Querían hacer una carrera diferente a las habituales de barrio que se disputaban en distintos parques de la capital española.

La primera edición, en 1964, con sólo 57 corredores, todos hombres, de 2,7 kilómetros y con el nombre de Gran Premio Vallecas, contó con la victoria de Jesús Hurtado. Quería ser una réplica a la famosa carrera de Sao Paulo, en Brasil. Se celebró el 27 de diciembre.

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A partir del segundo año ya se la empezó a denominar San Silvestre Vallecana y pasó a celebrarse el 31 de diciembre. Poco a poco, con los años, fue ganando cada vez mayor participación, abriéndose a los corredores populares en 1977 y a la categoría femenina en 1981. La primera vencedora fue la noruega Grete Waitz.

La carrera, en la actualidad, supera los 40.000 participantes, tiene su inicio en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, y acaba en las calles del barrio de Vallecas en la modalidad popular y dentro del estadio del Rayo en la internacional tras recorrer 10 kilómetros.

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Algunos de los grandes nombres del atletismo español como José Luis González, Martín Fiz, Fermín Cacho, Patricia Arribas, Ramiro Matamoros, Isaac Viciosa, Chema Martínez, Jesús España, Nuria Fernández, Recuerdo Arroyo, Reyes Estevez, Jesús Ramos, Yago Rojo, Laura Priego o Laura Luengo han participado en algunas ediciones. También leyendas del atletismo internacional como el keniano Eliud Kipchoge, el ugandés Jacob Kiplimo o la británica Paula Radcliffe.

Sabugueiro acumulaba numerosos reconocimientos por su contribución, como la medalla de bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo o el trofeo al Mérito Deportivo de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).