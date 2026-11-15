CSIF denuncia un altercado grave en el Centro Penitenciario Sevilla II de Morón de la Frontera

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La Central Sindical Independiente de Funcionarios CSIF mayoritarios en las Mesas Delegadas de IIPP y Función Pública ha denunciado un nuevo altercado grave ocurrido durante la noche de este pasado sábado en el Centro Penitenciario Sevilla II de Morón de la Frontera.

En concreto, según ha detallado CSIF en una nota, un interno ubicado en el departamento de enfermería prendió fuego en su celda sobre las 22,00 horas. Los jefes del servicio se personaron "de forma inmediata" junto con varios funcionarios que prestaban servicio esa noche, equipados con ERA y los equipos de protección reglamentarios, al tratarse de "un interno peligroso".

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Algunos funcionarios que intervinieron en los hechos han asegurado que "no podíamos entrar, no se veía nada debido a la cantidad de humo que había, pero gracias a los jefes de servicios que lideraron la intervención salvaguardando la correcta intervención durante el incendio y la profesionalidad mostrada por el resto de compañeros que intervinieron, no se ha lamentado que hubiera ningún herido".

Posteriormente, los internos de otras celdas ubicadas en la misma ala tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios del departamento de enfermería. Además, "el interno en cuestión tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital al presentar síntomas compatibles con intoxicación por humo".

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Desde CSIF han agradecido y felicitado a los compañeros y a los jefes del servicio que han intervenido en los hechos y que han conseguido solventar el altercado "sin lamentar graves consecuencias".

De este modo, "este colectivo vuelve a mostrar su profesionalidad y a poner en juego su integridad física a pesar de la dejadez y la discriminación de la administración penitenciaria, al no querer reconocer entre otras cosas el derecho a la aplicación integra de la jornada de 35 horas, de que no tengan formación continua ni actualizada y con falta de medios materiales y personales", ha concluido CSIF.

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