México detiene a presunto integrante de 'Los R's', célula vinculada al crimen de alcalde

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Ciudad de México, 14 nov (EFE).- El secretario mexicano de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció este sábado la detención de Miguel Ángel Rodríguez Aravizo, alias Diego o Mike, en el estado de Jalisco, en el oeste del país, quien es señalado por las autoridades como presunto integrante de 'Los R’s', una facción del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculada al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

El arresto ocurrió en Atotonilco el Alto durante un operativo de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa Nacional, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia, según informó el funcionario en su cuenta de X.

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De acuerdo con García Harfuch, los agentes realizaban recorridos de prevención cuando los ocupantes de una camioneta dispararon contra ellos e intentaron escapar.

Los uniformados respondieron a la agresión, en un enfrentamiento en el que murió uno de los atacantes y fue detenido Rodríguez Aravizo, aunque el secretario no precisó si se aseguraron armas u otros indicios ni por qué delitos será investigado.

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El funcionario identificó a la célula criminal de 'Los R’s' como una organización dirigida por Ramón Ángel, alias R1, y Rafael Álvarez Ayala, el R2, ambos detenidos y señalados como presuntos autores intelectuales del asesinato de Manzo.

El alcalde fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante un acto público en Uruapan, Michoacán, un crimen que dio lugar a una investigación federal y estatal sobre una red de sicarios, intermediarios y presuntos informantes del entorno de la víctima.

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En julio pasado, las autoridades capturaron a Ramón Ángel Álvarez Ayala, el R1 también en Atotonilco el Alto, quien según la SSPC, habría ordenado y financiado el homicidio, y un juez de Michoacán lo vinculó a proceso en agosto.

El 8 de noviembre fue detenido el R2 en Zapopan, Jalisco, junto con otras 19 personas, tras un enfrentamiento con personal de Marina.

El pasado 10 de noviembre, García Harfuch cifró en 34 los arrestos relacionados con la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato y aseguró que las investigaciones permanecen abiertas, con órdenes de aprehensión pendientes. EFE