León XIV denuncia en Zaña la discriminación de los afrodescendientes en Perú y la esclavitud

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Zaña (Perú), 14 nov (EFE).- El papa León XIV denunció este sábado la discriminación de los afrodescendientes en Perú y recordó los grandes sufrimientos de los esclavos, en su discurso en el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, a donde acudió en su último acto de la jornada.

El papa se trasladó desde Chiclayo a Zaña para clausurar el Año Jubilar instituido en ocasión de los trescientos años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo, quien nació en la localidad española de Mayorga (Valladolid) en 1538 y en 1581 llegó a Perú, donde fue arzobispo de Lima, y se destacó por su defensa de los pueblos indígenas.

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Tras haber celebrado misa en Santa Cruz de Succhabamba, en los andes; por la tarde, León XIV llegó a Zaña y el vehículo fue acompañado en su trayecto por ocho integrantes de las Amazonas Chiclayanas a lomos de los tradicionales caballos de paso y cerca de 300.000 personas salieron a las calles para verlo pasar.

En Zaña, donde murió Santo Toribio, el máximo jerarca de la Iglesia católica recordó que "se conserva también la memoria de generaciones de hombres y mujeres africanos, alejados de sus hogares y sometidos a la esclavitud" y que "muchos padecieron grandes sufrimientos y humillaciones".

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Y es que esta localidad, a unos 45 kilómetros de Chiclayo, fue capital española del norte de Perú durante el virreinato y su posición la hizo ser uno de los más importantes enclaves económicos y a donde llegaban los esclavos que traían los españoles para trabajar en sus haciendas y ahora cuenta con una importante presencia de afrodescendientes.

"Queridos hermanos y hermanas afrodescendientes: quiero expresarles hoy mi afecto y mi cercanía. He tenido la alegría de conocer su fe, sus tradiciones y el amor con que conservan la memoria de sus antepasados. Gracias por cuanto aportan a la vida de esta Iglesia", les dijo León XIV, quien -en una reciente entrevista- declaró que tiene antepasados esclavos y también esclavistas.

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El papa puso el ejemplo de san Martín de Porres, afrodescendiente y primer santo mulato de América y a quien el propio santo Toribio administró la confirmación.

En el acto, una mujer anfroperuana relató ante el papa la historia "de dolor y de exclusión" de los afrodescendientes, que constituyen el 3,6 % de los habitantes, denuncia una discriminación estructural y exclusión de la sociedad.

"Queridos hermanos, la vida de santo Toribio nos invita a mirar también las necesidades de nuestro tiempo", dijo el papa, quien subrayó que "muchas familias de esta tierra sufren a causa de la delincuencia, la extorsión y la inseguridad".

"Me duele pensar en quienes viven con miedo, en las personas que ven amenazado el fruto honrado de su trabajo y en quienes padecen todavía la discriminación", señaló León XIV ante las 10.000 personas presentes.

A ellos, el papa dijo: "los llevo presentes en mi oración y pido al Señor que les conceda la paz que tanto necesitan. Les ruego que permanezcan unidos, que se cuiden unos a otros y que nunca se acostumbren al sufrimiento de los demás. Siempre hay alguien a quien podemos ayudar".

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En la celebración estuvieron comunidades afrodescendientes y de Incahuasi y Cañari, comunidades que "tanto cuidaste cuando eras obispo de Chiclayo", le dijo el nuevo obispo de la diócesis, Edinson Farfán Córdova.

"Por eso, Santo Padre, su presencia tiene hoy un significado muy especial. Así como Santo Toribio vino a estas tierras para anunciar el Evangelio y acompañar a nuestros pueblos, usted llega como Sucesor de Pedro para confirmarnos en la fe, alentarnos en la esperanza y animarnos a continuar la misión evangelizadora", añadió el obispo.(Foto) (Video)

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