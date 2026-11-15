El papa León XIV, profeta en su tierra peruana

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Chiclayo (Perú), 14 nov (EFE).- El papa León XIV confirmó este sábado, en el cuarto día de su visita a Perú, que es profeta en su propia tierra, tras un emocionante recorrido de dos días por el territorio de la Diócesis de Chiclayo, en la que sirvió como obispo durante ocho años y donde su regreso convocó a centenares de miles de personas a lo largo de su ruta.

Robert Prevost pudo cumplir la promesa que hizo de volver a la tierra que marcó su labor pastoral cuando se marchó el 7 de abril de 2023 para asumir la misión que le confirió el papa Francisco de dirigir el Dicasterio de los Obispos en el Vaticano, pero lo que no podía imaginar ni él ni los fieles de su diócesis es que lo haría convertido en papa.

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Desde que fuese nombrado como pontífice se esperaba este apoteósico reencuentro que empezó el viernes con una misa campal con 500.000 personas en el desierto a las afueras de Chiclayo.

León XIV retribuyó el cariño y afecto de los chiclayanos con un significativo acto este sábado en el que coronó a la Virgen Inmaculada, la patrona de Chiclayo, en un rito celebrado en la Catedral de Santa María, el templo que regentó durante casi nueve años y en el que ofició múltiples liturgias.

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"Con el corazón lleno de gozo, doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes, celebrando juntos nuestra fe, como hemos hecho tantas veces en esta catedral, que ha sido testigo de los primeros pasos de mi ministerio episcopal", manifestó al inicio del acto ante una plaza abarrotada por unas 15.000 personas.

La preocupación de León XIV por estar cerca a la gente quedó plasmada especialmente en dos momentos: la visita a la humilde iglesia de la Capilla San Óscar Romero, que él mismo ayudó a reconstruir de cero en uno de los barrios más pobres de Chiclayo al conseguir donantes para costear las obras; y la visita a la provincia rural de Santa Cruz, enclavada en los Andes, la zona más alejada de la Diócesis de Chiclayo, a la que Prevost también había prometido regresar cuando se marchó.

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Con estas acciones protagonizó dos escenas inusuales para un papa, al llegar a una iglesia de barrio, de cuya construcción estuvo pendiente desde el Vaticano, y oficiar una misa campal ante 20.000 personas en mitad de los Andes peruanos, a las afueras de Santa Cruz de Succhabamba, un pueblo de apenas 5.000 habitantes que amaneció exaltado con el regreso del "padre Roberto".

"Con cuanta alegría, una vez más, me encuentro con ustedes aquí en Santa Cruz. Es como un sueño muy grande que el Señor ha permitido: que un servidor llegue hasta aquí", dijo León XIV al inicio de la homilía.

"Muchos de ustedes han recorrido largas distancias para estar aquí (...) El camino que han recorrido, además de ser un viaje por rutas difíciles, es una peregrinación de fe", señaló el pontífice, que llegó a este lugar de los Andes peruanos tras volar 40 minutos en 'papacóptero'.

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Y todavía quedaba un emotivo acto más, con el cierre del año jubilar por los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo directamente desde Zaña, la población peruana donde murió el santo español y al que León XIV tiene como referente.

"Gracias una vez más por hacerme sentir como en casa", expresó León XIV durante el acto en que recordó que, antes de empezar su misión como obispo de Chiclayo, se encomendó a Santo Toribio, que también fue misionero en estas tierras peruanas, pueblos rurales de los Andes a los que Prevost llegaba en mula.

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Zaña, lugar sumido por la pobreza y marcado por las catástrofes y una fuerte huella de la esclavitud traída de África en la colonia, recuperó la luz durante la visita del papa, quien reivindicó a la comunidad afro: "Muchos padecieron grandes sufrimientos y humillaciones. Queridos hermanos y hermanas afrodescendientes, quiero hoy expresarles mi afecto y mi cercanía", dijo el papa.

El papa se despedirá de Chiclayo este domingo y afrontará el día más exigente de su primera gira por Latinoamérica al tener que visitar la surandina ciudad de Cusco y la amazónica Pucallpa, antes de regresar a la capital Lima para concluir el lunes su primer viaje por Suramérica, que también incluyó visitas a Uruguay y Argentina.

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