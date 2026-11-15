Un ataque con drones en Rostov deja al menos un muerto y cuatro heridos e interrumpe el tráfico ferroviario

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Al menos una persona ha fallecido y otras cuatro han resultado heridas como consecuencia de un ataque con drones registrado durante la noche del sábado en la región rusa de Rostov, según ha comunicado el gobernador regional, Yuri Sliusar.

El fallecido era ingeniero jefe de una subestación eléctrica local. Los heridos, tres hombres y una mujer, han sido trasladados al hospital después de que fragmentos de un dispositivo aéreo no tripulado impactaran contra su vehículo en una autopista y en una gasolinera, ha detallado Sliusar en un mensaje difundido a través de Telegram.

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La ofensiva ha alcanzado dos subestaciones eléctricas en Taganrog, una de ellas vinculada al suministro energético de las instalaciones ferroviarias. El impacto a provocado un incendio en una infraestructura situada en el distrito de Shubin y ha dejado sin electricidad las lineas que conectan las estaciones de Taganrog y Mikhailovka, lo que ha obligado a suspender la circulación de tenes.

Asimismo, un puente sobre las vías ferroviarias en el distrito de Neklinovski ha sufrido daños, afectando a un tramo de la carretera R-280. Las autoridades han cerrado el paso por esta infraestructura y han establecido desvíos para los vehículos a través de Taganrog y Pokrovskoie. En total, cinco automóviles han resultado dañados: cuatro en las inmediaciones del puente y otro en una estación de servicio.

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EL gobernador ha señalado que los sistemas de defensa antiaérea rusos han interceptado 50 drones durante la noche solo en Taganrog y otros siete distritos de la región. Pese a ello, ha advertido de que "la amenaza de nuevos ataques con drones" continúa vigente.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha elevado a 533 los vehículos aéreos no tripulados ucranianos de ala fija "interceptados y destruidos" durante la madrugada del sábado al domingo sobre territorios de distintas regiones del país, así como en la República de Crimea y sobre las aguas de los mares de Azov y Negro.

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Las infraestructuras de la región ya habían sido objeto de ataques anteriormente. El pasado 8 de noviembre, otro incidente provocó daños en un puente y varias centrales eléctricas, según las autoridades rusas.