Bangladés extiende los cierres textiles y amenaza con dejar sin salario a los huelguistas

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Nueva Delhi, 15 nov (EFE).- La crisis laboral de la industria textil de Bangladés se extendió este domingo a nuevas fábricas de Gazipur, donde al menos 13 establecimientos cerraron indefinidamente, mientras los empresarios endurecieron su respuesta a las protestas salariales con la amenaza de suspender los pagos a los trabajadores que participen en huelgas.

La Policía Industrial confirmó el cierre indefinido de 13 fábricas en Gazipur, uno de los principales centros de confección del país, mientras otras instalaciones suspendieron temporalmente sus actividades durante la jornada.

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Según un segundo balance policial, hasta 29 fábricas de distintas zonas de Gazipur anunciaron suspensiones para este domingo, aunque no todas tienen carácter indefinido.

Los cierres se suman a las interrupciones de producción en Savar y Ashulia, en las afueras de Daca, donde más de 50 fábricas permanecían sin actividad este domingo, aunque la mayoría de los establecimientos había retomado sus operaciones.

Las asociaciones de fabricantes y exportadores de prendas de vestir (BGMEA) y de productos de punto (BKMEA) anunciaron el sábado que las fábricas afectadas por las protestas podrían permanecer cerradas indefinidamente a partir del 15 de noviembre mediante la aplicación del artículo 13.1 de la legislación laboral.

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La disposición permite a los empresarios suspender el pago de salarios a los trabajadores participantes en determinadas huelgas ilegales durante el período de cierre.

El conflicto comenzó a finales de octubre, cuando miles de trabajadores iniciaron protestas para exigir un salario mínimo de 30.000 takas mensuales (unos 245 dólares), frente a las 12.500 takas (102 dólares) actuales, además de otras mejoras laborales.

El Gobierno constituyó una junta salarial para revisar las remuneraciones del sector, cuya próxima reunión está prevista para este lunes, mientras los representantes de los trabajadores han planteado una propuesta de salario mínimo de 32.000 takas.

Bangladés es uno de los principales exportadores mundiales de prendas de vestir y su industria de confección emplea a unos cuatro millones de trabajadores, en su mayoría mujeres, por lo que la prolongación del conflicto amenaza la producción de un sector clave para la economía nacional. EFE

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