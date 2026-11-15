Lula parte a España para reunirse con Sánchez tras una "productiva" visita a Filipinas

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Manila, 15 nov (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha partido este domingo a España para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras concluir una "productiva" primera visita a Filipinas, donde participó en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Lula, reelegido el pasado 25 de octubre, se reunirá el lunes en la Moncloa con el gobernante español, tras cancelarse un acto de campaña en apoyo a Sánchez que estaba previsto de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre debido a una afonía del líder sudamericano.

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"Han sido unas reuniones productivas", afirmó el mandatario brasileño en un vídeo difundido en sus redes sociales, al final de su participación como país invitado en la cumbre de la ASEAN, que arrancó este domingo y se extenderá hasta el martes, con la presencia de una veintena de líderes en la capital filipina.

Lula, que aterrizó en Manila el viernes, cerró una reunión bilateral con el mandatario filipino, Ferdinand Marcos Jr., que culminó con la firma de dos memorandos sobre agricultura y leyes de competencia, en la que supone la primera visita de Estado de un presidente brasileño al país.

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Acompañado de los seis ministros que integraron su comitiva en el archipiélago, Lula destacó el buen momento del intercambio comercial con Filipinas, socio más antiguo de Brasil en el Sudeste Asiático y que este año celebran 80 años de relaciones diplomáticas.

Además de los memorandos firmados, ambos gobiernos se comprometieron a ampliar sus inversiones mutuas y a profundizar la relación en áreas como defensa, energía, ciencia, tecnología y cooperación técnica, aunque sin precisar proyectos concretos.

Al margen de la agenda bilateral con Manila, Lula cerró con el primer ministro canadiense, Mark Carney, un "histórico acuerdo de inversión" para el Fondo de Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), una iniciativa liderada por Brasil para la conservación de las selvas tropicales.

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El pacto contempla una aportación de 400 millones de dólares (unos 363 millones de euros). "Ese fue el saldo de mi reunión", celebró el jefe de Estado brasileño tras el acuerdo con Carney, quien se comprometió a visitar Brasil durante el primer trimestre de 2027.

Asimismo, Lula conversó con Lawrence Wong, primer ministro de Singapur, país que asumirá la presidencia rotatoria de la ASEAN en 2027.

Ambos líderes evaluaron el estado del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la próspera ciudad-Estado asiática, y acordaron "impulsar aún más los intercambios entre los dos bloques". EFE

(foto)