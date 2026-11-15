Aumentan a cuatro los muertos por el derrumbe de un muro en una obra en Nairobi

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Nairobi, 15 nov (EFE).- Ascienden a cuatro los muertos tras el derrumbe este sábado de un muro perimetral en una obra en construcción en Nairobi, según informó este domingo la Policía de Kenia, que dio por finalizadas las tareas de búsqueda y rescate en la zona del incidente.

La última víctima falleció al llegar al hospital, mientras que otros once trabajadores continúan bajo observación médica y 18 obreros resultaron ilesos tras colapsar la pared perimetral de un edificio en obras en el barrio de Riverside, un suceso que dejó a varios operarios atrapados entre los escombros.

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“Se ha dado por concluida la operación de búsqueda y rescate, y el lugar ha sido declarado escena del crimen mientras la Policía inicia las investigaciones sobre las circunstancias que rodearon el derrumbe”, declaró a medios locales la comandante de la Policía del subcondado de Kilimani, Patricia Yegon.

El responsable de Gestión y Coordinación de Catástrofes del Gobierno del condado de Nairobi, Bramwell Simiyu, indicó que el edificio principal aún se encontraba en fase de excavación y cimentación, sin plantas superiores levantadas.

Este accidente ocurrió apenas un día después de que seis personas murieran al derrumbarse un edificio de ocho plantas de forma parcial en la carretera que une Nairobi con la ciudad costera de Mombasa, cerca de la estación del Ferrocarril de Vía Estándar (SGR).

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Además, el pasado 23 de octubre colapsó otro inmueble de dieciocho pisos en Eastleigh, una de las principales zonas comerciales del este de Nairobi, que causó ocho muertos.

En total, 18 personas fallecieron en menos de un mes por siniestros en obras de la capital keniana, lo que desencadenó críticas y acusaciones contra el Ayuntamiento de Nairobi por no hacer cumplir las normativas básicas de edificación. EFE