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Jordania condena a muerte a autores del atentado contra una iglesia que causó 9 muertos

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Hayat, 15 nov (EFE).- La Justicia jordana condenó este domingo a la pena de muerte a los tres autores del atentado contra una iglesia ortodoxa griega del pasado 23 de octubre, que mató a nueve personas y causó 40 heridos, informó en la agencia oficial jordana Petra.

El Tribunal de Seguridad del Estado dictó sentencia condenando a la pena de muerte a los tres autores por seis delitos, entre ellos "actos de terrorismo que resultaron en la muerte de nueve personas (en nueve cargos distintos)", añadió la agencia.

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El atentado contra la iglesia de San Jorge, situada en Hamud, en la provincia de Karak, conmocionó a Jordania, donde este tipo de ataques son poco habituales y el país suele presentarse como un ejemplo de convivencia entre comunidades religiosas. EFE

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