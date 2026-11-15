Un muerto en ciudad sureña rusa en ataque de Kiev contra subestación eléctrica

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Moscú, 15 nov (EFE).- Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas en un ataque nocturno de las fuerzas de Kiev en la ciudad sureña rusa de Taganrog, en la región de Rostov, informaron hoy las autoridades locales.

“Como resultado de un ataque enemigo en Taganrog, un hombre —el ingeniero jefe de una subestación eléctrica— falleció”, escribió en redes sociales Yuri Sliusar, gobernador de Rostov.

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Agregó que el ataque nocturno causó también cuatro heridos, tres hombres y una mujer, que han sido hospitalizados.

Poco antes, las autoridades locales informaron de un ataque contra una subestación eléctrica que abastecía una red ferroviaria.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó, por su parte, del derribo durante la moche pasada de más de 550 drones. EFE