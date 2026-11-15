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Reclamaciones por posible fraude suben 16.7%: Broxel refuerza detección y atención a usuarios

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 15 de noviembre de 2026

Broxel, con más de 30 millones de usuarios en sus 15 años de historia, combina monitoreo con análisis de datos e inteligencia artificial, certificaciones de seguridad y herramientas de control para el usuario.

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Las reclamaciones por posible fraude presentadas ante la Condusef sumaron 43,871 en el primer semestre de 2026, 16.7% más que un año antes. Ya representan 37.1% de todas las reclamaciones que recibe la institución, frente a 35.4% del año anterior.

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El aumento fue mayor en el fraude tradicional (19.5%) que en el virtual (14.2%), mientras que las reclamaciones por robo de identidad bajaron 3.3%. Tarjetas de crédito y débito concentran 74.1% de los casos.

En este contexto, Broxel, empresa mexicana de tecnología financiera fundada en 2011 y con más de 30 millones de usuarios acumulados en su historia, refuerza tres frentes: detección, estándares de seguridad y atención.

Detección temprana

La empresa utiliza análisis de datos y monitoreo transaccional, con apoyo de inteligencia artificial, para identificar patrones de comportamiento atípicos y generar alertas preventivas. Según la compañía, aplica estas herramientas bajo controles de gobernanza, privacidad y cumplimiento regulatorio. Su estrategia de seguridad incluye también encriptación y autenticación multifactor.

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Estándares verificables

Broxel cuenta con la certificación PCI DSS v4.0.1, que cubre banca digital, emisión de tarjetas, atención con manejo de datos sensibles y sistemas de clearing and settlement. Además, en agosto obtuvo la certificación Modelo Global CIC 4.0 del Instituto Mexicano de Teleservicios (IMT) en nivel Competitivo, convirtiéndose en la primera financiera tecnológica en lograrla y la segunda organización del país en validar su operación bajo esa versión.

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Atención y control para el usuario

El modelo CIC evalúa la calidad de atención al cliente, la omnicanalidad y la protección de datos personales. Para el usuario, la empresa ofrece herramientas como alertas en tiempo real y límites de gasto por categoría, que ayudan a detectar y acotar un cargo no reconocido.

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Tres medidas para fin de año· Protege tus claves. No compartas códigos, contraseñas ni tu NIP; las instituciones financieras no deberían solicitarlos por teléfono, mensaje o correo.

· Activa las alertas para enterarte de cada cargo al momento.

· Reacciona rápido. Si no reconoces un cargo o pierdes la tarjeta, bloquéala y repórtala de inmediato.

Ninguna tecnología elimina por sí sola el riesgo de fraude: la protección depende tanto de las instituciones como de los hábitos de cada usuario.

Seguridad que se puede verificar

Con el fraude creciendo más rápido que el resto de las reclamaciones, la confianza en un proveedor financiero se mide por lo que puede demostrar. Broxel respalda su operación con quince años de trayectoria y más de 30 millones de usuarios acumulados, una plataforma de desarrollo propio, monitoreo transaccional con inteligencia artificial, la certificación PCI DSS v4.0.1 y la certificación Modelo Global CIC 4.0, en la que fue la primera financiera tecnológica del país. Ninguna tecnología elimina por sí sola el riesgo de fraude; por eso la empresa combina prevención, estándares auditados y herramientas de control para el usuario.

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FUENTE Broxel