Ágatha Ruiz de la Prada, desde los motivos por los que retiró su ático de la venta hasta su relación con 'El Chatarrero'

13/11/2026 Ágatha Ruiz de la Prada EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Ágatha Ruiz de la Prada atraviesa una etapa en la que la familia y los nuevos proyectos profesionales ocupan buena parte de su tiempo. La diseñadora ha encontrado en su hijo Tristán un compañero perfecto para embarcarse en una nueva aventura empresarial: una colección de cascos y complementos para motoristas, fruto de una afición que ambos comparten por el mundo del motor. Con motivo de la presentación de esta línea, que ha tenido lugar en su propia tienda, la creadora ha atendido a la prensa y ha hablado de algunos de los asuntos que marcan su actualidad, desde su relación con Luis Miguel Rodríguez, conocido como 'El Chatarrero', hasta su situación sentimental, su nieta y el futuro de una de sus propiedades.

Uno de los temas sobre los que se ha pronunciado ha sido su relación actual con el empresario, con quien en el pasado mantuvo una historia sentimental. Ágatha ha querido dejar claro que, aunque ya no son pareja, entre ellos sigue existiendo un vínculo muy especial. "Somos súper amigos y es un amigo fabuloso al que adoro. La verdad que nos tenemos un cariño bestial, pero no tenemos... Ya sabemos muy bien los dos cómo somos y lo pasamos bien juntos", ha explicado, dejando claro que ambos disfrutan de su compañía sin necesidad de poner etiquetas a su relación.

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También ha reaccionado a las recientes declaraciones de su expareja, el abogado José Manuel Díaz-Patón, sobre Luis Miguel Rodríguez. Sin querer dar demasiada importancia a sus palabras, la diseñadora ha considerado que se trata de "una tontería" y ha criticado que se hagan este tipo de comentarios públicamente. "Son tonterías y son absurd ec es que me parece que no hay que hacer, de verdad. Es que no hay que hacer declaraciones. Pero bueno, hay gente que le gusta mucho hacer declaraciones", ha comentado.

En el terreno más familiar, Ágatha no ha podido ocultar su orgullo al hablar de su nieta, con quien se le cae la baba cada vez que tiene ocasión. La pequeña, que tiene dos años y medio, se ha convertido en una de sus grandes alegrías y la diseñadora no ha escatimado en elogios al describirla. "La nieta es que es guapa, no lo siguiente. Cuando la veo digo: si puede ser más guapa es imposible", ha asegurado. Además, ha destacado su inteligencia y desparpajo: "Te juro que soy completamente imparcial y es impresionante. Y luego, además, listísima. Mucho más lista que yo. Tiene dos años y medio, parece que tiene 40 de lo lista que es".

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Por último, la creadora ha aclarado qué ha ocurrido con el ático que tenía a la venta y que ahora ha decidido poner en alquiler. Ha explicado que terminó cansándose de las numerosas visitas de personas que, en muchos casos, parecían más interesadas en curiosear por la vivienda que en comprarla. "Lo quité de la venta porque me estaban engañando", ha contado. Según ha relatado, llegó a sentir que su casa se había convertido en una especie de museo, con visitantes que querían inspeccionar cada rincón sin tener una intención real de adquirirla. "Al final digo: oye, esto parece el Museo del Prado de la gente que está viniendo aquí", ha recordado. Por eso, después de las experiencias vividas, decidió dejar de intentar venderla y optar por el alquiler.