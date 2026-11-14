Exportaciones no petroleras y no mineras de Ecuador crecen un 3 % entre enero y septiembre

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Guayaquil (Ecuador), 13 nov (EFE).- Las exportaciones no petroleras y no mineras de Ecuador alcanzaron los 19.026 millones de dólares entre enero y septiembre de este año, un 3 % más en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo a cifras del Banco Central publicadas este viernes por la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

En volumen exportado, el aumento es de 9 %, unos 10,3 millones de toneladas.

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El sector acuícola - pesquero es que el registra el mayor incremento, con 9.173 millones de dólares, un 14 % más que los mismos meses del año pasado.

El camarón (langostino) sigue siendo el producto estrella de Ecuador, al haber contabilizado 7.433 millones de dólares en exportaciones, un incremento del 20 %.

Le sigue el banano y plátano, con 3.481 millones de dólares en exportaciones, lo que representa un aumento del 10 %; mientras que el cacao y elaborados registraron 2.047 millones de dólares, 39 % menos que el mismo periodo del 2025.

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Fedexpor también reportó que las exportaciones de flores naturales (809 millones de dólares) y los productos cerámicos (23 millones de dólares) han aumentado en un 5 % durante esos meses.

Pero que las exportaciones de enlatados de pescado (1.330 millones de dólares), atún y pescado (264 millones de dólares), madera y manufacturas (481 millones de dólares) y de químicos y fármacos (157 millones de dólares) registran caídas de entre el 1 % y el 6 %.

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El crecimiento del 3 % en el valor exportado en productos no petroleros y no mineros hasta septiembre llega después de que Fedexpor registrara hasta agosto una reducción interanual del 0,4 %. EFE