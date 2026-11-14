Una muerta y tres detenidos en un pueblo árabe de Israel por una granada de fragmentación

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Jerusalén, 14 nov (EFE).- Una mujer de unos 50 años murió y otras tres personas resultaron heridas este sábado al estallar una granada de fragmentación lanzada contra un comercio en Kafr Manda, una localidad árabe del norte de Israel, según informó la Policía, que ha detenido a tres sospechosos.

Según un comunicado policial, los sospechosos fueron arrestados en una "operación rápida" de agentes del Distrito Norte y de la Policía de Fronteras, que localizaron escondido el vehículo con el que presuntamente cometieron el ataque.

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Los tres heridos sufrieron lesiones de carácter moderado y leve, según la Policía, que no ha facilitado la identidad de la víctima mortal.

El comisionado general de la Policía, Dani Levy, y el comandante del Distrito Norte se desplazaron al lugar, donde Levy ordenó llevar a cabo "todas las acciones necesarias" para detener a todos los implicados en el ataque.

El líder de la izquierdista Lista Conjunta, Yusef Yabarín, identificó a la víctima como Lina Qasem y aseguró que 200 personas han sido asesinadas en la comunidad árabe de Israel desde el inicio del año.

"200 veces en las que el ministro delincuente sonrió ante el asesinato de seres humanos", afirmó Yabarín en un comunicado, en alusión al ministro de Seguridad Nacional en funciones, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, responsable de la Policía.

"Cientos de miles de armas ilegales circulan en nuestra sociedad, y no hay ley ni juez. Las organizaciones criminales actúan sin obstáculos, mientras el Estado se queda de brazos cruzados y abandona la vida de los ciudadanos", añadió.

El diputado calificó al Ejecutivo en funciones de Benjamín Netanyahu de "Gobierno de la sangre y el abandono" y prometió hacer "todo lo posible" para "echarlo y sustituirlo por un Gobierno que asuma su responsabilidad, luche contra la delincuencia y garantice la seguridad personal en las localidades árabes".

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Kafr Manda, situada en la Baja Galilea, es una de las localidades de la minoría árabe de Israel, palestinos con ciudadanía israelí que representan en torno al 21 % de la población.

El presidente israelí, Isaac Herzog, condenó el martes en la sesión inaugural de la Knéset (Parlamento) la violencia en la comunidad árabe y afirmó que "debe ser erradicada con toda la fuerza". EFE