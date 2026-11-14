ONG acusa a paramilitares de asesinar a 10 civiles en importante ciudad del oeste de Sudán

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Jartum, 14 nov (EFE).- Al menos diez civiles fueron asesinados en los últimos tres días por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en la ciudad de Al Nuhud, la segunda más grande del estado de Kordofán Occidental, en el centro-sur de Sudán, informó este sábado la ONG local Comité de Emergencia de Dar Hamar.

La ONG afirmó en un comunicado que combatientes de las FAR "han asesinado a diez civiles en varios barrios de la ciudad desde el jueves pasado, en medio de bloqueo total de todas las redes de comunicación y los saqueos generalizados de comercios, redadas en viviendas y la intimidación a los residentes".

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Aseguró que "Al Nuhud sufre un caos generalizado y una grave crisis de seguridad debido a las violaciones cometidas por las FAR en motocicletas".

Las afirmación de esa ONG, a las que no han reaccionado los paramilitares de momento, se producen mientras el Ejército sudanés continúa su avance en Kordofán Occidental, donde en las últimas 24 horas afirmó haber recuperado cuatro localidades.

La guerra en Sudán comenzó el 15 de abril de 2023 y desde entonces ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de alrededor de 14 millones, convirtiendo al país en el escenario de la peor catástrofe humanitaria y de desplazamientos del planeta. EFE

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