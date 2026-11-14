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¿Hormigueo o entumecimiento en los pies en personas con diabetes? Puede ser daño en los nervios y no debe normalizarse

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 14 de noviembre de 2026

· La neuropatía relacionada con la diabetes puede afectar aproximadamente a 1 de cada 2 personas con diabetes y suele comenzar en los pies.[1]

· El hormigueo, el entumecimiento, el dolor, el ardor y los cambios en la sensibilidad pueden ser señales de daño en los nervios y no deben normalizarse, sobre todo si son frecuentes o progresivos.

· Las vitaminas B1, B6 y B12 cumplen un rol importante en el funcionamiento normal del sistema nervioso.

Fuente: P&G.

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, la conversación suele centrarse en la glucosa en sangre, la alimentación y la actividad física. Pero hay otro aspecto que también merece atención: la salud de los nervios, especialmente en los pies.

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El daño en los nervios, o neuropatía periférica, afecta al menos a 1 de cada 2 personas con diabetes y suele comenzar en los pies y las piernas, con posibilidad de avanzar hacia las manos. El hormigueo, el entumecimiento, el dolor, el ardor, los calambres o la pérdida de sensibilidad pueden ser señales de daño en los nervios: no deben normalizarse y son un motivo para consultar al médico.[1]

Las vitaminas B1, B6 y B12 cumplen un rol importante en el funcionamiento normal del sistema nervioso y en el mantenimiento de la salud de los nervios.[2][3]

¿Por qué la diabetes puede causar daño en los nervios?

La Federación Internacional de Diabetes identifica la glucosa, la presión arterial y los lípidos elevados, así como el sobrepeso, entre los principales factores asociados con el daño en los nervios o la neuropatía diabética.[1]

El daño en los nervios puede manifestarse de varias formas en las personas con diabetes, pero la más común es la polineuropatía simétrica distal (PSDD), que afecta primero los pies y las piernas y avanza hacia las manos y los brazos.[1]

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Las señales de daño en los nervios incluyen:· Hormigueo o sensación de "agujitas" persistente en los pies o manos;

· Entumecimiento o sensibilidad reducida;

· Dolor o sensación de ardor;

· Debilidad muscular;

Reconocer a tiempo las señales de daño en los nervios es clave para actuar antes de que empeore.

"La neuropatía periférica no se diagnostica hasta en un 80 % de los pacientes con diabetes. Tenemos que hacerlo mejor: un diagnóstico temprano significa un tratamiento más temprano para prevenir el dolor y las úlceras en los pies", afirma el Prof. Rayaz A. Malik, profesor de Medicina y experto mundial en neuropatía periférica de Weill Cornell Medicine-Qatar.

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El problema no siempre es sentir más. A veces, es sentir menos.

Cuando una persona tiene sensibilidad reducida, una ampolla causada por un zapato apretado, un pequeño corte o tomar una olla caliente puede pasar inadvertido.

La Federación Internacional de Diabetes señala que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de úlceras en los pies y amputación de miembros inferiores a causa de la neuropatía. De hecho, las complicaciones relacionadas con los pies se encuentran entre las complicaciones más comunes de la diabetes en todo el mundo.[1]

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Por eso, un cambio en la sensibilidad de los pies no debe normalizarse: no es solo una molestia, sino que reduce la capacidad de notar que algo no está bien y debe ser una parte clave de la conversación con un profesional de la salud.

¿Pueden las vitaminas B1, B6 y B12 ayudar en el cuidado de los nervios?

Las vitaminas B1, B6 y B12 cumplen un rol importante en el funcionamiento normal de los nervios y, además, contribuyen a mantener y reparar el sistema nervioso a través de mecanismos complementarios y sinérgicos.[2][3]

La necesidad de suplementación o tratamiento debe basarse en una evaluación de la dieta, otras condiciones de salud, la medicación actual (por ejemplo, metformina) y los síntomas de neuropatía.

"Las vitaminas B1, B6 y B12 participan en procesos importantes y complementarios para el funcionamiento y el mantenimiento del sistema nervioso. Comprender este papel ayuda a ampliar la conversación sobre la salud de los nervios en las personas con diabetes", explica el Dr. Carlos Quiros, gerente médico de la división de salud de P&G.

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No hay que normalizar las señales frecuentes o progresivas

La Federación Internacional de Diabetes recomienda conocer las principales señales de daño en los nervios y consultar a un profesional de la salud para su evaluación y orientación. Un manejo óptimo de la diabetes y los chequeos regulares pueden reducir el riesgo de neuropatía.[1]

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"Necesitamos cambiar radicalmente el enfoque actual, empoderando a los pacientes para que identifiquen los síntomas de la neuropatía y alerten al médico para diagnosticar la neuropatía periférica", afirma el Prof. Malik.

La Federación Internacional de Diabetes y la división de salud de P&G se han unido para ampliar la educación sobre la diabetes y el daño nervioso. En el siguiente Congreso Mundial de Diabetes en Abril 2027, la neuropatía diabética periférica va a ser discutida con un foco en el diagnóstico temprano.

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Acerca de P&G Salud

P&G Salud es la división de salud de P&G en Latinoamérica. Esta división impulsa la innovación centrada en el consumidor para ayudar a nuestros consumidores a vivir de forma más saludable y vibrante. El portafolio de P&G Health incluye un portafolio para el cuidado de los nervios.

Acerca de P&G

P&G sirve a los consumidores de todo el mundo con una de las carteras más sólidas de marcas líderes de confianza y calidad. La comunidad de P&G incluye operaciones en aproximadamente 70 países en todo el mundo.

Referencias

[1] International Diabetes Federation. Diabetes and Nerve Health. Publicado el 3 de junio de 2024; actualizado el 21 de enero de 2026. Disponible aquí.

[2] Longa López JC, Dinamarca-Montecinos JL, Mejía-Rojas K, et al. Vitamins B1, B6, B12 and Peripheral Neuropathies: International Expert Consensus. Revista de la Facultad de Medicina Humana. 2024;24(1):97-110.

[3] Calderón-Ospina CA, Nava-Mesa MO. B Vitamins in the Nervous System: Current Knowledge of the Biochemical Modes of Action and Synergies of Thiamine, Pyridoxine, and Cobalamin. CNS Neuroscience & Therapeutics. 2020;26(1):5-13.

MAT-CL-NEUROBION-26-000067.

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/hormigueo-o-entumecimiento-en-los-pies-en-personas-con-diabetes-puede-ser-dano-en-los-nervios-y-no-debe-normalizarse-302939567.html

FUENTE División de Salud de P&G