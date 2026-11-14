Más de 106.000 manifestantes en el quinto sábado de movilizaciones sociales en Francia

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Unas 106.000 personas, según el Ministerio del Interior, 200.000, según los convocantes, han tomado este sábado las calles de las principales ciudades de Francia en la quinta semana de movilizaciones sociales iniciadas al hilo de las protestas en educación, pero que se han ampliado para protestar por la carestía de la vida o la violencia policial.

Estas cifras suponen un descenso con respecto a las manifestaciones del pasado sábado, cuando según el Ministerio fueron 146.000 las personas que salieron a la calle --250.000 según las organizaciones convocantes--. La jornada ha transcurrido de manera relativamente pacífica, aunque las autoridades han informado ya de 121 detenciones y disturbios principalmente una vez terminadas las manifestaciones.

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En París ha habido hasta tres manifestaciones: una contra el proyecto de ley sobre la presunción de uso legítimo de armas por parte de las fuerzas de seguridad, una marcha internacional contra la violencia infantil y una concentración de los Chalecos Amarillos por el Quinto Acto del movimiento contra el alto coste de la vida. En total se han registrado más de 60 marchas en toda Francia.

El Ministerio del Interior ha resaltado que "en estos momentos, la situación en todo el territorio nacional permanece tranquila y bajo control" y ha especificado de que de las 106.000 personas participantes, 24.000 corresponden a la ciudad de París. Durante la jornada en la capital han sido detenidas 22 personas, tres de ellas menores de edad, "principalmente por portar armas de categoría D, proferir insultos y violar las prohibiciones de aparecer o manifestarse", según fuentes policiales citadas por la televisión francesa BFMTV.

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El portavoz del sindicato Los Secundarios Henry Blunden, ha destacado que "sigo apoyando estas movilizaciones por la sencilla razón de que (el presidente) Emmanuel Macron no ha escuchado las demandas de la juventud".

Los estudiantes, origen de la protesta, fueron recibidos por las autoridades en "una conferencia social que no sirvió para nada", según Blunden. "Ahora necesitamos pasar a una nueva etapa del movimiento", con manifestaciones más pacíficas "para hacernos oír", ha argumentado.

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Desde Chalecos Amarillos, Benjamin Ball ha indicado que se trata de "un día aún más concurrido de lo habitual" por la participación de distintos colectivos, incluidos los de protesta climática. "Hay todo un pueblo que se está levantando y diciéndole al gobierno y a los multimillonarios a los que sirven: ¡basta ya!", ha apuntado.

Por su parte, un miembro del Comité Interfac Isla de Francia de movilización estudiantil, Mathis Aversenq, ha argumentado que "el movimiento no pierde fuerza", porque el gobierno "se siente obligado, semana tras semana, a hacer más anuncios, que en realidad son migajas". "Quienes se rendirán, quienes se quedarán sin fuerzas primero, serán los del gobierno", ha subrayado. "Mantenemos la movilización a un nivel altísimo (...). Lo verán el martes, con cientos de miles de personas aún en huelga y manifestándose", ha destacado.

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La convocatoria ha tenido eco también en otras ciudades, como Marsella, Burdeos, Nantes, Toulouse, Lyon o Rouen. En algunas de estas ciudades ha habido disturbios y uso de cañones de agua y gases lacrimógenos por parte de la Policía.