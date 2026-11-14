Luis de la Fuente: "El Metropolitano es un escenario perfecto y esperamos a una afición volcada"

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El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha asegurado que el Riyadh Air Metropolitano es "un escenario perfecto" para enfrentarse este domingo a Inglaterra en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones, y ha deseado que se puedan encontrar a "una afición volcada".

"Es un escenario perfecto, ideal, extraordinario. Tenemos además muy buen recuerdo de cuando presentamos la Copa del Mundo a toda la afición, de cómo se nos recibió y del comportamiento del público, entregado con la selección. Esperamos ver una afición volcada, animándonos incondicionalmente como lo están haciendo y vivir un día histórico", señaló en declaraciones a los medios oficiales del Atlético de Madrid.

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Por otra parte, el técnico riojano se mostró feliz de poder contar con tantos buenos jugadores para formar la selección. "Gracias a Dios, tenemos una gran cantera en España, de muchos futbolistas están llamando a las puertas de la selección, y eso hace que la competencia y el rendimiento de los futbolistas mejore y crezca", indicó.

"Los futbolistas de Atlético de Madrid son jugadores extraordinarios en lo futbolístico, no hay más que verles competir y jugar, y en lo personal. Eso es muy importante, es clave para nosotros, es imprescindible. Encajan perfectamente dentro de nuestra filosofía de grupo, de familia, de equipo, pero por supuesto también de nuestra filosofía e identidad de juego. Son grandes jugadores todos que nos aportan muchísimo", continuó.

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Por último, De la Fuente alabó a Pablo Barrios, uno de los convocados de esta concentración. "Pablo ha tenido una época en la que desgraciadamente vivió varias lesiones. Ya está recuperado perfectamente, es un futbolista con muchísimo futuro y un gran presente", finalizó.