LA ONU subraya que las negociaciones de la COP31 avanzan en un ambiente constructivo

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Antalya (Turquía), 14 nov (EFE).- El responsable de cambio climático de la ONU, Simon Stiell, afirmó este sábado que las negociaciones de la COP31 de Antalya están haciendo progresos en un ambiente "constructivo".

Al mismo tiempo, advirtió sobre la complejidad de lograr acuerdos entre casi 200 países y pidió evitar retrasos tácticos ante la segunda semana de la conferencia.

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"Las actividades negociadoras son intensas. Las partes están implicadas y están avanzando", aseguró Stiell al hacer balance de la primera semana de la cumbre, en la que las delegaciones trabajan sobre 165 mandatos que abarcan cuestiones científicas, económicas, sociales y políticas.

"Cada país tiene un punto de vista, una voz. Lograr un acuerdo sobre cada palabra, cada frase, es un trabajo difícil, pero es vital. No hay éxito colectivo sin concesiones de todas las partes", dijo sobre unas negociaciones basadas en el consenso.

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Stiell consideró que la adopción de la agenda sin grandes demoras el lunes ayudó a establecer el tono de la conferencia, al permitir encauzar desde el comienzo las diferencias entre los gobiernos.

Ese espíritu, señaló, se ha mantenido en las salas de negociación, aunque precisó que el cierre de los primeros trabajos técnicos este sábado permitirá conocer mejor dónde se han logrado acercamientos y qué asuntos siguen bloqueados.

"Insto a las partes a abordar con rapidez los asuntos más difíciles y a evitar retrasos tácticos", reclamó.

Algunos analistas y miembros de otras delegaciones han acusado a algunos estados petroleros de tácticas obstruccionistas para prolongar los tiempos de debate, aunque Stiell evitó señalar a ningún país.

El responsable de la ONU valoró el liderazgo de Turquía y Australia, que comparten las responsabilidades de la conferencia, pero no quiso anticipar el contenido del posible documento político final porque es una cuestión a decidir por los negociadores.

"No hay una solución rápida para el clima. Ninguna COP puede hacer desaparecer esta crisis por arte de magia, pero cada una debe impulsar avances", afirmó.

Para ilustrar el progreso acumulado, sostuvo que antes del Acuerdo de París de 2015 el mundo se encaminaba hacia un calentamiento cercano a los cinco grados y que esa trayectoria se ha reducido aproximadamente a la mitad, aunque sigue lejos del objetivo de 1,5 grados.

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Más allá de las negociaciones, destacó el trabajo de la Agenda de Acción, que conecta los compromisos internacionales con inversiones y proyectos de energía limpia, infraestructuras, industria y protección frente a desastres.

"Solo podemos ganar esta lucha climática mundial si mejoramos nuestra capacidad para movilizar a miles de millones de personas", afirmó.

Por otra parte, Stiell reconoció la "frustración de muchos" ante el bloqueo del calendario de los próximos informes del panel de expertos climáticos de la ONU (IPCC), que deben servir de base científica para el balance mundial del Acuerdo de París en el año 2028.

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Por eso, expresó su esperanza de que las decisiones finales de la COP31 envíen una "señal contundente" sobre la importancia de disponer de estos informes a tiempo. EFE