Italia multa a Meta con 805 millones de euros por acceder sin permiso a fotos de usuarios

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Roma, 14 nov (EFE).- La Autoridad italiana de Protección de Datos ha impuesto una multa de 805 millones de euros a Meta Platforms Ireland Limited por acceder, a través de la aplicación de Facebook para dispositivos Android, a fotografías, vídeos y metadatos almacenados en los teléfonos de unos 20 millones de usuarios sin consentimiento específico.

La sanción, que equivale aproximadamente al 0,47 % de la facturación mundial del grupo, responde a una función denominada "Obtener sugerencias de la galería mientras navegas por Facebook".

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Disponible desde 2023, utiliza fotografías y vídeos guardados en el teléfono para proponer contenidos que los usuarios pueden publicar en la red social.

La investigación comenzó en julio de 2025 tras una denuncia presentada por el Centro de Protección de los Consumidores y Usuarios de Bolzano (norte) y se apoyó en un análisis técnico.

El regulador determinó que la aplicación solicitaba un único permiso genérico de acceso a la galería ("habilitar otras funciones"), válido para toda la plataforma y activado por defecto, sin explicar claramente que también autorizaba las sugerencias de publicación.

Para la autoridad italiana, este sistema otorgaba a Facebook acceso permanente a todo el archivo fotográfico del teléfono sin que ni los usuarios ni el propio regulador pudieran comprobar qué información se empleaba realmente.

En concreto, estas prácticas vulneran el artículo 122 del Código italiano de Privacidad, que incorpora la normativa europea ePrivacy y protege los dispositivos electrónicos como parte de la esfera privada de las personas.

Por ello, subrayó el Garante, cualquier acceso a los datos almacenados en el dispositivo requiere un "consentimiento libre e informado", independientemente de que se transmitan o de que causen un perjuicio.

Para determinar la cuantía de la multa (805 millones de euros), el organismo tuvo en cuenta el elevado número de afectados, la duración de la infracción, un procedimiento anterior contra la compañía en 2019 y la "escasa colaboración" de Meta durante la investigación.

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Como único atenuante, valoró las modificaciones introducidas tras la denuncia, aunque las consideró "tardías y limitadas a los usuarios que actualizan la aplicación".

Además de la sanción económica, Meta dispone de un plazo de 60 días para desactivar la función por defecto, incluso en el caso de los usuarios que ya hubieran concedido previamente el permiso de acceso a la galería.

La compañía también deberá solicitar un consentimiento específico y separado para esta herramienta, explicar claramente a los usuarios su finalidad, informarles de que implica el acceso a sus fotografías y vídeos y detallar cómo pueden desactivarla.

Por último, el organismo precisó que este expediente no aborda el posible uso de estas imágenes para entrenar sistemas de inteligencia artificial - acusación que Meta niega -, aunque se reservó la posibilidad de abrir investigaciones independientes sobre una nueva función, lanzada en 2026, que permite procesar en la nube los archivos de la galería. EFE

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