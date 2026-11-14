El Papa pide en los Andes peruanos abrir los ojos ante el sufrimiento de quien "se ve obligado a abandonar su patria"

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El Papa León XIV ha pedido este sábado "abrir los ojos ante tantas situaciones dolorosas", entre ellas "el sufrimiento de quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor, para sí y para los suyos, en las grandes ciudades de la costa", durante la misa que ha presidido en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en los Andes peruanos, en su cuarta jornada del viaje apostólico a Perú que ha incluido también la coronación de la Inmaculada en Chiclayo.

Su recibimiento en la localidad santacruceña ha estado acompañado de vítores y cánticos. Uno de ellos, según recoge 'Vatican News', el portal de noticias del Vaticano, expresaba "la adversidad no puede contigo, por eso vuelves hoy, amigo", una frase que ha puesto en evidencia el sentimiento de cercanía que los peruanos sienten por el Pontífice, que fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

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En su homilía, a partir de la parábola de la viuda y el juez, el Pontífice ha señalado que la súplica de la viuda, "hazme justicia frente a mi adversario", "resuena por desgracia todavía hoy, desoída, en los labios de tantos hombres y tantas mujeres", lo que ha calificado como "motivo de gran preocupación, tanto para la Iglesia como para la sociedad".

Junto a la migración, ha citado "las dificultades de relevo generacional ligadas al fenómeno de la baja natalidad, que vacían los pueblos" y "el desafío de la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos de la tierra".

Ante estas dificultades, el Papa ha advertido de que "se puede tener la tentación de ceder al desaliento, al resentimiento o incluso a la violencia, pero esta nunca será el camino del progreso y de la paz".

León XIV ha defendido que "hay un estrecho vínculo entre fe, oración y acción" y que "donde hay fe, hay oración, y donde hay oración, hay capacidad de compromiso por los demás". Ha dicho a los fieles que "es la fe la que los hace grandes en sus aspiraciones y en sus proyectos" y ha elogiado a quienes""con ingenio y espíritu emprendedor, se esfuerzan por dar trabajo digno a las personas: campesinos, comerciantes, pequeños empresarios", en favor de "auténticos modelos de desarrollo humano integral".

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El Pontífice ha descrito la región como "una tierra de raíces andinas, donde floreció el Imperio Inca, y cuna de una profunda fe cristiana", y ha asegurado que "la fe en los Andes ha crecido sencilla y genuina", con una semilla del Evangelio que "nunca ha dejado de germinar y de dar fruto, de modo discreto, lejos de los aplausos y de los grandes reconocimientos". Ha agradecido el trabajo de misioneros, catequistas y laicos, a quienes ha reconocido que, "sin ellos, la evangelización habría sido muy difícil en estas regiones remotas".

"El Señor conoce los caminos que ustedes recorren, las fatigas, las preocupaciones, los desafíos que afrontan; entiende la esperanza de los jóvenes, inspira la sabiduría de los ancianos, y no los abandona", ha dicho el Pontífice a los presentes. Antes de la bendición, en unas palabras espontáneas, ha afirmado que sabe que "si Jesús decide venir a Santa Cruz, va a encontrar la fe".

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Por la mañana, en la Catedral de Santa María de Chiclayo, de la que fue obispo, el Papa había presidido el rito de coronación de la Inmaculada. Allí ha confiado a la Virgen su vida y su ministerio como Sucesor de Pedro y ha dicho que "un niño indefenso es la respuesta que Dios le da a la humanidad sumida en tinieblas, pero deseosa de unidad y reconciliación".

Ha invitado a los fieles a seguir caminando "todos juntos, como una única familia de Dios" y ha concluido con una oración para ser "constructores de paz y reconciliación, servidores del Reino de Dios y de los hermanos".