EE.UU. registra diez muertes por sarampión en 2026 durante repunte de más de 5.400 casos

Guardar

Washington, 14 nov (EFE).- Autoridades de Pensilvania y Wisconsin reportaron dos nuevas muertes vinculadas al sarampión, que elevan a diez los fallecimientos por esa causa en EE.UU. durante 2026, en medio de un repunte que supera los 5.400 casos confirmados y ante la amenaza de perder la condición de nación que ha eliminado la enfermedad.

El Departamento de Salud de Pensilvania notificó este viernes que una persona sin vacunar se convirtió en la séptima víctima mortal del virus en ese territorio, que registra 1.542 casos en lo que va de año.

PUBLICIDAD

Los responsables sanitarios de Wisconsin informaron sobre el fallecimiento de un menor, el segundo vinculado al sarampión en ese estado, que ya había reportado a inicios de noviembre otra muerte infantil, la primera por esta causa desde 1990.

A las siete muertes en Pensilvania y las dos en Wisconsin se une un fallecimiento en Nueva York, también el primero en más de treinta años.

Este total de diez muertes supera las seis del recuento federal provisional publicado este viernes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), sujeto a otras revisiones adicionales.

Las cifras de los CDC registran en lo que va de año 5.412 casos de sarampión en 47 territorios del país, más del doble de los 2.289 reportados en 2025 y el mayor número desde el pico de 9.643 casos de 1991.

PUBLICIDAD

En comparación, entre el 2000 y 2024 Estados Unidos reportaba un promedio de 180 casos anuales de la enfermedad.

Un 96 % de los casos recogidos en el recuento federal son de individuos que no estaban vacunados o cuyo estatus de inmunización es desconocido.

El martes próximo la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informará sobre la situación del sarampión en las Américas tras una reunión de un grupo de expertos independientes que culminó este viernes.

Se espera que la OPS anuncie la decisión de los especialistas que analizaron datos para determinar si EE.UU. puede retener su estatus de país que eliminado la enfermedad o si, por el contrario, podría perderlo, como fue el caso de Canadá en 2025. EFE

PUBLICIDAD