20-25. Chile aprovecha los errores de España

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Fernando Castán.

Leganés (Madrid), 14 nov (EFE).- Las constantes indisciplinas, el acierto del chileno Garafulic y los errores en el juego a la mano de los locales dieron a Chile una clara victoria (20-25) sobre España en la quinta jornada de la Copa de las Naciones, en un partido disputado en Leganés (Madrid).

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Por si todo eso fuera poco, Los Leones -como se conoce a los españoles- se estrellaron una y otra vez en la dura defensa visitante, incapaces de superarla.

El pasado sábado, el seleccionador español, el argentino Pablo Bouza, se quejaba de los golpes e castigo de sus hombres en la victoria ante Uruguay. Hoy, lejos de mejorar en esa faceta, empeoraron. Hasta seis pasó entre palos el zaguero rival, el infalible Garafulic.

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Los españoles hicieron todo los contrario de lo que se suponía que tenían que hacer al inicio del encuentro. Hollie Davidson, la primera mujer que arbitra un encuentro internacional de España, pitaba un golpe de castigo tras otro y además expulsó 10 minutos a Nieto.

Los de Bouza erraban en el juego a la mano, y una preocupante falta de ideas se extendía sobre el césped de Butarque,

Leganés vivió una primera media hora para olvidar, en el caso de los españoles, y para solaz de los miles de chilenos presentes en Butarque. Saldada con tres golpes de castigo pasados por Garafulic, más un ensayo de Bustamante que puso un rotundo 0-16 en el marcador.

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Los Leones reaccionaron, la nueva bisagra formada por Bay y Richardis comenzó a funcionar y el ensayo de su capitán Álvaro García no tardó en caer para irse al descanso con otras sensación: 7-16.

Los de Bouza parecieron mejorar en la segunda parte.

Fue un espejismo, porque al golpe de Richardis pronto respondía Garafulic (10-19 en el minuto 48). El segundo ensayo español llegó por medio de Merkler para dar esperanza a Los Leones con un 17-19 en el 53.

Sin embargo, un placaje alto del chileno Tchiminio y un tangana con Bay dio con ambos en el banquillo por 10 minutos y cortó la reacción local después de que Davidson se tomara vaios minutos para ver el TMO y decidir. Mientras, Chile seguía a los suyo y practicamente sentenciaba con otro golpe de su zaguero en el minuto 64, con un 17-25.

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Rcihardis acortó diferencias al filo del final al transformar otro golpe, pero era ya era muy tarde.

-- Ficha técnica.

20 - España: Pirlet, Álvaro García, Merkler, Piñeiro, Suárez, Vélez, Fouldd, Nieto; Bay, Richardis; Carmona, Yago Fernández, Mateu, Cian y Bell. También jugaron Boronat, Maravat, Zabala, Santamaría, Laforga, Ariceta y Diego González

25 - Chile: Lastra, Escobar, Gurruchaga, Pedrero, Eissmann, Tchimino, Raimundo Martínez, Alfonso Escobar; Benjamín Videla, Rodrigo Fernández; Saab, Iñaki Ayarza, Santiago Videla, Bustamante y Garafulic. También jugaron Domingo Saavedra, Torrealba, Dittus, Saez y Clemente Saavedra.

Marcador: 0-3, min.6: golpe de Garafulic. 0-6, min.9: golpe de Garafulic. 0-9, min.19: golpe de Garafulic. 0-16, min.23: ensayo de Bustamante, que pasa Garafulic. 7-16, min.35: ensayo de García, que pasa Richardis. 10-16, min.42: golpe de Richardis. 10-19, min,48: golpe de Garolfulic. 17-19, min.53: ensayo de Merkler, que pasa Richardis. 17-22, min.56: golpe de Garafulic. 17-25, min.64. golpe de Garafulic. 20-25, min.79: golpe de Richardis.

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Árbitro: Hollie Davidson, de Escocia. La primera mujer que árbitra un encuentro internacional de España. Expulsó 10 minutos a Nieto en el minuto 18 y a Bay y Tchiminio en el 64.

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la Copa de las Naciones, disputado en el Estadio On Time de Butarque, en Leganés (Madrid). EFE

(foto)